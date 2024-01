Alan Wake 2: DLC soll „Andeutungen“ zu Control 2 machen

Das im letzten Oktober veröffentlichte „Alan Wake 2“ wird von seinen Entwicklern von Remedy weiter mit Inhalten versorgt. In diesem Jahr sollen gleich zwei kostenpflichtige Erweiterungen erscheinen. Während sich der erste DLC mit dem Namen „Night Springs“ um die gleichnamige fiktive TV-Sendung dreht, geht es in der zweiten Erweiterung „The Lake House“ um eine mysteriöse Einrichtung am Ufer des Cauldron Lake.

Diese wurde vom Federal Bureau of Control aus dem Remedy-Spiel „Control“ errichtet. Wie der Creative Director Sam Lake nun angab, wird der DLC nicht die Story von „Control 2“ aufbauen. Dafür soll es jedoch Hinweise auf die kommende Fortsetzung geben.

Entwickler will nicht „AWE“-DLC wiederholen

Das 2019 von Remedy veröffentlichte „Control“ erhielt zwei Erweiterungen. Der zweite DLC mit dem Namen „AWE“ stellte ein Crossover mit dem 2010 erschienenen „Alan Wake“ dar und baute mit seiner Story die Fortsetzung „Alan Wake 2“ auf. Wie Sam Lake nun in einem Interview mitteilte, soll dies mit den DLCs des Horror-Spiels jedoch nicht wiederholt werden.

„Die Erweiterungen geben uns die Möglichkeit, Aspekte unseres Universums zu beleuchten, die wir in Alan Wake 2 sonst nicht erforschen konnten“, so Lake. „Wir sind begeistert davon. Wir waren zufrieden mit dem, was wir mit der AWE-Erweiterung von Control erreicht haben, was den Aufbau von Alan Wake 2 angeht. Allerdings wollen wir das nicht genau wiederholen. The Lake House wird einen großen Schwerpunkt auf das Federal Bureau of Control und seine Forschungseinrichtung am Cauldron Lake haben. Darüber hinaus wird es, egal wie sehr, Andeutungen über Dinge geben, die in der Control-Fortsetzung vorkommen werden.“

Wann „Control 2“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Die Fortsetzung wurde im November 2022 offiziell angekündigt und soll sich derzeit in der Proof-of-Concept-Phase befinden, die „in den nächsten Quartalen“ fortgesetzt werden soll. Ende letzten Jahres hatte der Senior Gameplay Designer Leonid Stepanov, der zuletzt an „Alan Wake 2“ beteiligt war, mitgeteilt, dass er sich dem Team von „Control 2“ angeschlossen habe.

Quelle: Exputer, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2, Control 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren