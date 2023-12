BAFTA-Awards 2024: Longlist mit Alan Wake 2, Spider-Man 2 und Baldur’s Gate 3

Die Vergabe der BAFTA-Awards steht bevor. Welche Spiele die Chance haben, zum Game of the Year gewählt zu werden, verrät eine vorläufige Übersicht. Mit dabei sind einmal mehr “Baldur's Gate 3”, “Alan Wake 2” und “Marvel's Spider-Man 2”.

The Game Awards ist zwar die größte Veranstaltung dieser Art. Doch auch bei anderen Gelegenheiten werden Videospiele ausgezeichnet.

Die DICE Awards stehen noch bevor und auch im Zuge der BAFTA Game Awards 2024 können die überzeugendsten Produktionen mit einer Auszeichnung gefeiert werden.

Die britische Kunsthilfsorganisation hat inzwischen die sogenannte Longlist der Nominierten veröffentlicht.

Hierbei ist zu beachten: Die Spiele und möglichen Nominierungskategorien sind lediglich ein erster Entwurf. Die endgültigen Nominierungen werden nach einem Abstimmungsverfahren am 7. März 2024 öffentlich gemacht. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 11. April 2024 während der BAFTA Games Awards 2024.

Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 und mehr bekannte Namen

Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass Blockbuster wie “Baldur’s Gate 3” und “Marvel’s Spider-Man 2” zum besten Spiel des Jahres werden können. Gleiches gilt für “Alan Wake 2” und Indiespiele, die in ähnlichen Listen seltener auftauchen.

In der Longlist wurde “Baldur’s Gate 3” letztendlich für 15 Kategorien nominiert, während “Alan Wake 2” in 14 Kategorien auftaucht. Dahinter positioniert sind “Spider-Man 2” (10 Kategorien), “Hogwarts Legacy” (9), “Final Fantasy 16” (8) und “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” (8).

Vor der finalen Vorstellung der Nominierten wurden von der Bafta die Top 10 in den Kategorien „Bestes Spiel“, „Darsteller in einer Hauptrolle“ und „Darsteller in einer Nebenrolle“ veröffentlicht.

Eine weitere Rangliste bezieht sich auf Spiele, die in Großbritannien produziert wurden. Als Beispiel kann “Dead Island 2” der Dumbuster Studios mit Sitz in Nottingham genannt werden. Auch der Überraschungserfolg “The Texas Chain Saw Massacre” ist vertreten. Entwickelt wurde der Titel vom britischen Studio Sumo Digital, dessen Nottingham-Studio verantwortlich war.

Die Top 10 aus vier Award-Kategorien in alphabetischer Reihenfolge

Top 10 – Bestes Spiel

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

COCOON

DAVE THE DIVER

DREDGE

Hogwarts Legacy

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Super Mario Bros. Wonder

Top 10 – Britische Spiele

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

EA Sports WRC

F1 23

Football Manager 2024

The Texas Chain Saw Massacre

Tron: Identity

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Top 10 – Darsteller in einer Hauptrolle:

Amelia Tyler als Erzähler in Baldur’s Gate 3

Ben Starr als Clive Rosfield in FINAL FANTASY XVI

Cameron Monaghan als Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor

Ilkka Villi als Alan Wake (Live Action + Mocap) in Alan Wake 2

Matthew Porretta als Alan Wake (Voice) in Alan Wake 2

Melanie Liburd als Saga Anderson in Alan Wake 2

Nadji Jeter als Miles Morales in Marvel’s Spider-Man 2

Neil Newbon als Astarion in Baldur’s Gate 3

Samantha Béart als Karlach in Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal als Peter Parker in Marvel’s Spider-Man 2

Top 10 – Darsteller in einer Nebenrolle:

Andrew Wincott als Raphael in Baldur’s Gate 3

Dave Jones als Halsin in Baldur’s Gate 3

Debra Wilson als Cere Junda in Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba als Solomon Reed in Cyberpunk 2077

James McCaffrey als Alex Casey (Voice) in Alan Wake 2

Martti Suosalo als Ahti in Alan Wake 2

Ralph Ineson als Cidolfus „Cid“ Telamon in FINAL FANTAXY XVI

Sam Lake als Alex Casey (Live Action + Mocap) in Alan Wake 2

Tony Todd als Venom in Marvel’s Spider-Man 2

Tracy Wiles als Jaheira in Baldur’s Gate 3

