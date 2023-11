Alan Wake 2: Senior Gameplay Designer wechselt zu Control 2

Nachdem der Release von "Alan Wake 2" nun ist trockenen Tüchern ist, geht es bei Remedy anscheinend gleich mit dem nächsten großen Projekt weiter. Wie der Senior Gameplay Designer Leonid Stepanov mittteilte, schließt er sich dem "Control 2"-Team an.

Nach dem Release von „Alan Wake 2“ am 27. Oktober haben die Entwickler von Remedy noch einige weitere Projekte in der Pipeline. Neben den Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“ arbeitet der finnische Entwickler an dem kooperativen Mehrspieler-Titel „Project Condor“ und dem mysteriösen „Project Vanguard“, zu dem es bislang noch keine Informationen gibt.

Darüber hinaus ist auch eine Fortsetzung des 2019 erschienenen „Control“ in Entwicklung. Wie der Senior Gameplay Designer von „Alan Wake 2“, Leonid Stepanov, auf Twitter schrieb, hat er sich nun dem Team von „Control 2“ angeschlossen.

Sequel befindet sich noch in Proof-of-Concept-Phase

Im November 2022 hatte Remedy das Sequel „Control 2“ offiziell angekündigt. Wie der Erstling soll auch der kommende zweite Teil erneut in Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games entstehen. Laut dem jüngsten Finanzbericht des Entwicklers soll sich „Control 2“ noch immer in der Proof-of-Concept-Phase befinden, die „in den nächsten Quartalen“ fortgesetzt werden soll. Die Pläne für die Fortsetzung seien „ehrgeizig“ und man habe „sowohl bei den Designs als auch bei der Spielentwicklung gute Fortschritte gesehen“, so Remedy.

„Die Entwicklung von Alan Wake 2 war eine unglaubliche Reise und ein unvergessliches Erlebnis! Aber jetzt ist es Zeit für ein Neues“, schrieb Leonid Stepanov auf Twitter. „Ich will euch wissen lassen, dass ich jetzt an der Entwicklung von Control 2 beteiligt bin.“ Das kommende Sequel ist für eine Veröffentlichung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC vorgesehen. Ein Releasezeitraum ist bislang noch nicht bekannt.

„Alan Wake 2“ wird jedoch weiterhin mit Inhalten versorgt. Im nächsten Jahr soll der gerade erschienene Survival-Horror-Titel gleich zwei Erweiterungen erhalten. Die erste wird den Namen „Night Springs“ tragen und im späten Frühjahr 2024 erscheinen. Der zweite DLC heißt „The Lake House“ und hat noch kein Veröffentlichungsdatum.

