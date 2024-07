PlayStation: Patent lässt euch aus eurem Gameplay Minispiele erstellen

In regelmäßigen Abständen macht Sony mit angemeldeten Patenten aufmerksam, in denen innovative Funktionen für die PlayStation beschrieben werden. Nun ist ein Weiteres aufgetaucht, das ein interessantes System beschreibt.

Dieses System erlaubt euch, bestimmte Momente eures Spielerlebnisses zu markieren. Wenn ihr an der gewünschten Stelle pausiert, könnt ihr das aktuelle Bild mit all möglichen Metadaten versehen, zum Beispiel wo ihr im Spiel seid und was ihr dort macht. Anschließend wandelt das System den getaggten Moment in ein Video um und erstellt daraus ein Minispiel.

Nun habt ihr einen spielbaren Abschnitt, den ihr selbst immer wieder spielen oder auch anderen zur Verfügung stellen könnt.

Interessante Möglichkeiten für PlayStation-Spieler & Entwickler

Gerade für Streamer könnte diese Funktion interessant sein. Somit hätten sie eine Möglichkeit, Herausforderungen für ihre Community zu erstellen. Zudem könnten Entwickler mit dieser Funktion Mini-Demos erstellen. Esports-Teams wären ebenfalls eine sinnvolle Zielgruppe, da sie neue Spieler testen könnten und somit erfahren, was sie drauf haben.

Ob dieses Feature eines Tages wirklich umgesetzt wird, ist natürlich offen. Denn ein angemeldetes Patent bedeutet noch lange nicht, dass die beschriebene Funktion letztendlich auch umgesetzt wird.

Sony reichte das Patent schon im März dieses Jahres ein, wurde aber erst vor ein paar Tagen veröffentlicht. Im Übrigen berichteten wir heute schon über ein anderes Sony-Patent, das eine Art PS3-Emulator beschreibt.

Auch im vergangenen April ist ein interessantes Patent aufgetaucht, das den Spieler von langatmigen Passagen erlösen könnte. Beschrieben wurde eine automatische Wiedergabefunktion, durch die der Nutzer die Steuerung abgibt. Gerade langweiliges Grinden könnte man sich dadurch zukünftig ersparen.

Noch ein vergangenes Patent für die PlayStation: ein dynamischer Schwierigkeitsgrad, der sich in Echtzeit an das Geschehen anpasst. So könnte ein individuelles Spielerlebnis zustandekommen, das starre Schwierigkeitsstufen ersetzt.

Quelle: Respawn First

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren