Deathbound: Termin des partybasierten RPGs steht fest – neuer Trailer

Im April dieses Jahres berichteten wir über „Deathbound“, ein partybasiertes Soulslike-Rollenspiel. Nach der Ankündigung für PC im August 2023 bestätigte Tate Multimedia Umsetzungen für die PS5 und Xbox Series X/S.

Alle drei Versionen werden zum gleichen Zeitpunkt erscheinen. Wann genau das ist, steht seit heute fest: Am 8. August, also in einem Monat, findet der Release statt.

Um den Termin bekanntzugeben, haben die Verantwortlichen diesen Trailer hochgeladen:

Stellt eine Gruppe aus verschiedenen Helden zusammen

Besonders ist hier das partybasierte Singleplayer-System. Steuert ein Schiff mitsamt verschiedenen Helden, wovon alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Das Gameplay wird zudem von den Beziehungen zwischen ihnen beeinflusst. Im Übrigen könnt ihr zwischen den Charakteren jederzeit hin- und herwechseln.

Ein wichtiges Element im Kampf sind die Morphstrikes. Kombiniert die Kräfte der gefallenen Krieger und erzeugt einen finalen Schlag, um all eure Gegner zu besiegen.

Als Schauplatz dient die Welt Ziêminal, in der euch eine Mischung aus Technologie und Mittelalter erwartet. Hier befindet sich die Stadt Akratya mit Leichen übersäten Straßen, Arenen und Kultstätten. An den verschiedenen Orten sollen euch Mächtige Gegner und Bosse an die Grenzen bringen.

Falls ihr „Deathbound“ mal selbst testen möchtet, könnt ihr das auf dem PC tun. Steam bietet eine Demo an, die ihr euch hier herunterladen könnt.

Vorbestellen ist aktuell noch nicht möglich. Unter anderem im PlayStation Store könnt ihr das Game zumindest schon einmal auf die Wunschliste setzen.

