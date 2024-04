Deathbound: Partybasiertes Soulslike für Konsolen bestätigt – Trailer & Infos

Im August 2023 kündigten Trialforge Studio und Tate Multimedia für den PC das Soulslike-Spiel „Deathbound“ an. Nun steht fest, dass auch PS5- und Xbox Series-Versionen in Arbeit sind. Alle Plattformen werden gleichzeitig versorgt, der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Ihr begebt euch auf einen Kreuzzug in einer mittelalterlichen Welt, in der ein fanatischer Glaube und mysteriöse Wissenschaften um die Herrschaft kämpfen. Es ist eine Welt, in der es weder Gut noch Böse gibt.

Dieser Titel soll sich durch ein partybasiertes Einzelspielersystem von anderen Soulslike-Produktionen abheben. Ihr steuert hier ein Schiff, auf dem sich verschiedene Helden befinden. Alle davon haben einen individuellen Kampfstil mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Zwischen diesen Charakteren könnt ihr jederzeit hin- und herwechseln. Mithilfe von Talentbäumen entwickelt ihr euren eigenen Spielstil.

Allerdings müsst ihr dabei die Beziehungen zwischen den Charakteren berücksichtigen. Dies hat einen großen Einfluss auf das Gameplay. Figuren mit gemeinsamen Überzeugungen können starke Synergien erzeugen, während Konflikte die Kämpfe negativ beeinflussen.

Ein wichtiges Element im Kampf ist das Sync-Meter, das sich alle Charaktere eures Schiffs teilen. Bei einer passenden Gelegenheit könnt ihr es auflösen und dadurch einen „Morphstrike“ auslösen.

Demo auf dem PC verfügbar

Wer Interesse an „Deathbound“ hat, kann auf dem PC via Steam schon mal eine Demo ausprobieren. Möglicherweise kommt diese Testversion zu einem späteren Zeitpunkt auch auf die Konsolen.

Unter anderem hat sich Gamesradar+ das RPG schon mal angeschaut. Sie sprechen von einem „vielversprechendem Action-RPG“ und einem „Capoeira Soulslike“, wo Spinning Kicks wirkungsvoller als Magie sind. The Escapist beschreibt das Spielerlebnis wiederum als „rhythmisches Party-Swapping“, was anscheinend richtig Spaß macht.

Zur Bestätigung der Konsolenversionen haben die Verantwortlichen einen Trailer bereitgestellt. Hier seht ihr, was mit diesem Soulslike auf euch zukommt.

Weitere Meldungen zu Deathbound.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren