Double Dragon Revive: 3D-Revival angekündigt – Yuke’s beteiligt und erster Trailer

Arc System Works hat den offiziellen Enthüllungstrailer zu “Double Dragon Revive” veröffentlicht, nachdem die Ankündigung des Spiels in der aktuellen Ausgabe der Famitsu erfolgt war. Der unten eingebettete Trailer gewährt einen ersten Einblick in den 3D-Brawler.

“Double Dragon Revive” wird von Yuke’s entwickelt, einem Studio, bei dem zuvor mehrere Wrestling-Spiele entstanden. Dazu gehört unter anderem “AEW: Fight Forever” mit einem Metascore von 64.

Geplant ist eine Veröffentlichung im Jahr 2025 für die Plattformen PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Die Lee-Brüder kämpfen gegen gefährliche Gegner aus ihrer Vergangenheit

“Double Dragon Revive” bringt die traditionellen Beat’em-up-Spiele aus der Zeit der Spielhallen zurück, jedoch in einer zeitgemäßen 3D-Grafik. In der neuen Ausgabe kämpfen die Lee-Brüder gegen gefährliche Gegner aus ihrer Vergangenheit.

Spieler bewegen sich dabei horizontal über den Bildschirm und treffen auf das laut Hersteller “intuitive Spielprinzip der Reihe”, wobei die Steuerung und das Balancing verbessert wurden, um es zeitgemäß anzupassen.

Arc System Works und Yuke’s versprechen in Bezug auf die Kämpfe eine größere Vielfalt und Anpassungsmöglichkeiten. Einfaches Knöpfedrücken führe nicht automatisch zum Sieg. Ähnlich wie in anderen Games des Genres können Spieler in “Double Dragon Revive” überall in den Levels verstreute Waffen finden, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen.

Gleichzeitig gilt es, die Angriffsmuster der Gegner zu studieren, um ihre Schwachstellen gezielt auszunutzen.

„Die Double Dragon-Reihe hat das Belt-Scroll-Action-Genre seit ihrem Erscheinen in den Spielhallen im Jahr 1987 geprägt“, heißt es im Rahmen der Ankündigung. „Jetzt kehrt sie als Double Dragon Revive zurück, dank der leidenschaftlichen Unterstützung von Retro-Game-Fans im Laufe der Jahre!“

“Double Dragon Revive” erscheint 2025 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Nachfolgend ist der erste Trailer zum neuen Spiel von Arc System Works und Yuke’s eingebettet:

Arc System Works erwarb die Rechte an der “Double Dragon”-IP im Jahr 2015 und brachte anschließend “Double Dragon 4” auf den Markt. Der Titel entstand in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern der Originalspiele, darunter der Director Kishimoto Yoshihisa. Mit einem Metascore von 49 blieb das Spiel eine Enttäuschung.

