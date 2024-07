Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Story, Gameplay & Spielwelt – Weitere Details zum RPG

Im Laufe des heutigen Tages erreichte uns bereits ein knapp 30 Minuten langes Gameplay-Video, das uns einen ausführlichen Blick auf das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ ermöglichte.

Ergänzend dazu lieferten uns Square Enix und die Entwickler von Artdink weitere Details zum Remake, mit dem „Dragon Quest 3“ nach mehr als 35 Jahren ein Comeback feiert. Zu den größten Neuerungen gehört der HD-2D-Grafikstil. Diesen dürften die meisten unter euch aus „Octopath Traveler“ kennen. Square Enix beschreibt den Stil als eine einzigartige Kombination aus Pixelkunst und 3D-Grafiken.

Der Publisher weiter: „Pixel-Sprites fügen sich nahtlos in 3D-Hintergründe ein. Sie werden durch üppig detaillierte Videoeffekte zum Leben erweckt, was ein zeitgenössisches visuelles Erlebnis schafft, das an klassisches Gaming erinnert.“

Details zur Geschichte und ihrem Protagonisten

Weiter geht es mit der Geschichte von „Dragon Quest 3“. Die Handlung dreht sich um das Kind des gefeierten Helden Ortega, das als Protagonist des Rollenspiels fungiert. Euch verschlägt es in das Königreich Aliahan, das sich einer ständigen Bedrohung durch Orteags Erzfeind Baramos ausgesetzt sieht.

An eurem sechzehnten Geburtstag erhaltet ihr einen Befehl von eurem König. Ihr sollt tun, wozu euer verstorbener Vater nicht in der Lage war und Baramos endgültig besiegen. „So beginnt deine Reise, um die Welt zu retten. Welche Überraschungen hält das Schicksal für dich bereit?“, führte Square Enix aus.

Der Hauptcharakter steht im „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung. In der englischsprachigen Version für den Westen wird der männliche Held von Toby Laurence vertont. Die Synchronsprecherin Jenna Sharpe leiht im Westen der weiblichen Heldin ihre Stimme.

Eine abwechslungsreiche Welt und strategische Kämpfe

Bezüglich der Spielwelt ergänzte Square Enix: „Auf eurer Reise erkunden ihr und eure Verbündeten alle Ecken einer riesigen Welt. Welche Geheimnisse erwarten euch in den Städten, Burgen, Höhlen und Türmen, die ihr entdecken werdet? Vielleicht können die Einheimischen ein oder zwei Hinweise geben, wie sich einige der Probleme der Welt lösen lassen.“

Genau wie im originalen „Dragon Quest 3“ spielen die zahlreichen Kämpfe eine wichtige Rolle. Im Remake kehrt das bekannte rundenbasierte Kampfsystem des Originals zurück. „Greife mit deinen zuverlässigen Waffen an oder nutze eine Vielzahl von Zaubersprüchen und Fähigkeiten, jede mit ihren eigenen einzigartigen Effekten, um deine Feinde mit Stil zu besiegen.“

„Wenn du Monster besiegst, erhältst du Erfahrungspunkte, die deine Gruppe aufleveln, und Goldmünzen, mit denen du leistungsfähigere Ausrüstung kaufen kannst“, heißt es abschließend.

Das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ erscheint am 14. November 2024 für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch. Neben der normalen Version wartet eine knapp 220 Euro teure Collector’s Edition.

Welche Inhalte den stattlichen Preis rechtfertigen sollen, verraten wir euch hier.

