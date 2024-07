Genshin Impact: Natlan-Charaktere und möglicher Pyro-Archon vorgestellt

Die Entwickler von „Genshin Impact“ haben einen neuen Teaser zu dem nächsten großen Update veröffentlicht. Mit Version 5.0 kommt die Region Natlan ins Spiel, die Feuer-Nation. Wie schon bei dem letzten Teaser, der am Ende des Streams zu Version 4.8 gezeigt wurde, sind auch in dem neuen Video einige der kommenden Charaktere zu sehen.

Mit dabei ist auch eine feurige Dame, die den Namen Mavuika trägt. Um den Charakter ist gerade eine Diskussion in der Community ausgebrochen, denn man fragt sich, ob es sich dabei möglicherweise um den Pyro-Archon handeln könnte.

Natlan lädt zum Turnier

Die nächste Region Natlan wird mit Update 5.0 zu „Genshin Impact“ hinzugefügt. Der große Patch wird für Ende August erwartet.

In dem nun veröffentlichten Teaser mit dem Namen „Ignition Teaser: A Name Forged in Flames“ kündigen die gezeigten Charaktere ein großes Turnier an. Die Region Natlan ist eigentlich als Land des ewigen Krieges bekannt. Vielleicht könnte dieser Titel von den anderen Nationen jedoch missverstanden worden sein und Natlan nicht etwa eine Schlacht, sondern einen großen Wettstreit austragen.

Im Mittelpunkt des neuen Videos steht eine junge, moderne Frau namens Mavuika. Einige Spieler gehen davon aus, dass es sich dabei um den Pyro-Archon, also die Gottheit von Natlan handelt. Über den derzeitigen Archon der Region ist noch nichts bekannt. In der Lore von „Genshin Impact“ wird angegeben, dass der letzte Gott der Nation vor tausenden Jahren den Namen Murata trug.

Version 4.8 steht an

In der Beschreibung des neuen Videos zu „Genshin Impact“ wurden nicht nur die Namen der kommenden Charaktere in der Reihenfolge ihres Auftretens angegeben. Auch wurden die jeweiligen Synchronsprecher in englischer Sprache bestätigt:

Mualani — Cassandra Lee Morris

— Cassandra Lee Morris Kachina — Kristen McGuire

— Kristen McGuire Kinich — John Patneaude

— John Patneaude Der selbsternannte „Allmächtige Drachenlord“ K’uhul Ajaw — Abby Espiritu

— Abby Espiritu Citlali — Skyler Davenport

— Skyler Davenport Xilonen — Beth Curry

— Beth Curry Iansan — Katrina Salisbury

— Katrina Salisbury Chasca — Lauren Amante

— Lauren Amante Mavuika — Katiana Sarkissian

— Katiana Sarkissian „The Captain“ Il Capitano — Chris Tergliafera

— Chris Tergliafera Ororon — Nathan Nokes

Vor dem großen Update 5.0 steht für „Genshin Impact“ jedoch noch das letzte Update der aktuellen Nation Fontaine an. In Patch 4.8 wird es, wie in den letzten Jahren, wieder ein spezielles Sommer-Event geben. Version 4.8 für „Genshin Impact“ erscheint am 17. Juli 2024.

