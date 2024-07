Genshin Impact: Entwickler zeigen Sommer-Event von Version 4.8 und Natlan

Die Entwickler von miHoYo haben kürzlich einen neuen Stream zu "Genshin Impact" abgehalten. Darin verrieten sie, was in den nächsten Wochen auf die Fans zukommt.

Das beliebte Gacha-Spiel „Genshin Impact“ bewegt sich mit schnellen Schritten auf das Ende von Version 4 hin. Am Freitag wurde in einem neuen Stream verraten, welche Inhalte mit dem letzten Update für die Region Fontaine, Version 4.8, in das Spiel kommen werden.

Dazu gab es einen kleinen Teaser zu der nächsten Region Natlan, die mit Spielversion 5.0 auf die Nutzer wartet. Natlan ist die Region des Pyro-Archons und wird voraussichtlich Ende August veröffentlicht.

Version 4.8 von „Genshin Impact“ wird am 17. Juli 2024 erscheinen.

Version 4.8 läutet wieder den Sommer ein

Wie in den letzten Sommern wird es auch in Version 4.8 von „Genshin Impact“ ein spezielles Sommer-Event geben. In diesem Jahr besuchen die Reisenden zusammen mit den Charakteren Kirara, Nilou, Navia und Wanderer „Simulanka“, eine Welt in einem magischen Bilderbuch. Darin treffen sie auf Papiertiere, Uhrwerk-Mechas, Bauklötze und andere seltsame Wesen.

Das Sommer-Abenteuer zieht sich über mehrere Wochen und bietet den Spielern unterschiedliche saisonale Aktionen. Durch diese lassen sich verschiedene Belohnungen erspielen, darunter eine neue Kleidung für Kirara. Auch der Charakter Nilou erhält ein neues Outfit, das jedoch im Shop erhältlich sein wird.

In dem Stream wurden auch die Charaktere bekanntgegeben, die in Version 4.8 als zeitlich begrenzte Gebete erhältlich sein werden. Mit Émelie wird ein neuer Fünf-Sterne-Charakter ins Spiel kommen. Émelie ist eine berühmte Parfümeurin aus Fontaine, die das Element Dendro führt. Sie wird zusammen mit dem bereits bekannten Fünf-Sterne-Charakter Nilou erhältlich sein. In der zweiten Hälfte des Updates können die Spieler die Figuren Navia und Yelan erhalten.

Weitere Optimierungen und Grüße aus Natlan

Mit der kommenden Spielversion wird „Genshin Impact“ wieder mit einigen Quality-of-Life-Verbesserungen bedacht. Das Update bringt etwa neue Funktionen für das Trainingspunkte-System, eine Verkürzung der Abklingzeit von Bossgegnern in der offenen Welt sowie Nachzieheffekte für manche Figuren mit sich.

So können Spieler unter anderem mit dem Erledigen von Aufträgen, Öffnen von Truhen, Sammeln von besonderen Objekten nicht nur die täglichen Missionen abschließen, sondern auch Trainingspunkte sammeln. Diese lassen sich in der Zukunft einsetzen.

Zum Schluss gab es auch einen neuen Teaser für die nächste Region Natlan. In einem neuen Video gibt es einiges von der Welt und ihren Fortbewegungsmöglichkeiten zu sehen. Dazu gibt es eine Vorschau auf die Charaktere, die mit dem kommenden Gebiet zum Spiel hinzugefügt werden.

Quelle: Genshin Impact, PlayStation Blog

