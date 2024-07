Dead by Daylight: 2v8-Modus und Cross-Progression haben Veröffentlichungstermine

Dead by Daylight:

"Dead by Daylight" erhält einen neuen Spielmodus, der erstmals zwei Killer gleichzeitig losziehen lässt. Und auch die Cross-Progression-Funktion hat einen Termin.

Behaviour Interactive hat für “Dead by Daylight” weitere Inhalte vorgestellt. Dazu gehört ein neuer 2v8-Spielmodus, der einen Termin verpasst bekam. Zunächst können Spieler allerdings in die Rolle von Lara Croft schlüpfen. Ihre Freischaltung im Spiel erfolgte in dieser Woche.

Auch wenn Lara in “Dead by Daylight” auf ihre Markenzeichen wie Pistolen oder Bogen verzichten muss, fokussiert sich das Gameplay darauf, ihre grundlegenden Eigenschaften und Charakterzüge hervorzuheben. Die drei Fähigkeiten von Lara – Spezialistin, Abgehärtet und Gewandtheit – sollen ihre Besonderheiten in den Fokus rücken.

2v8-Spielmodus hat einen Termin

Am 25. Juli 2024 folgt der 2v8-Spielmodus, der das übliche Spielerlebnis von “Dead by Daylight” mit Chaos, Action und Spaß bereichern soll. So können erstmals zwei Killer zusammenarbeiten, um acht Überlebende zu jagen.

Der 2v8-Modus wird auf fünf klassischen Karten gespielt, die jeweils für den Modus erweitert wurden. Die Anzahl der Generatoren ist doppelt so hoch, sodass die Überlebenden nun acht von insgesamt dreizehn reparieren müssen, um zu entkommen.

Haken und Fähigkeiten wurden gestrichen, stattdessen werden kriechende Überlebende direkt in Bußkäfige geschickt und die Fähigkeiten der Überlebenden durch ein neues Klassensystem ersetzt. Die Killer erhalten Anpassungen an ihren Fähigkeiten sowie eine entscheidende teambasierte Funktion, um den Schaden zu verstärken, den sie als Duo verursachen können.

Der Modus ist vom 25. Juli bis zum 8. August 2024 für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Dead by Daylight erhält Cross-Progression

Ab dem 22. Juli können Spieler von “Dead by Daylight” die Cross-Progression-Funktion nutzen, um ihren Spielfortschritt und ihre Käufe über verschiedene Plattformen hinweg zu synchronisieren. Sie benötigen lediglich ein Behaviour-Konto. Eine FAQ liefert weitere Informationen zu diesem Thema.

Ebenfalls wurde der Veröffentlichungstermin von “The Casting of Frank Stone”, das im selben Universum spielt, angekündigt. Wir berichteten schon gestern.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren