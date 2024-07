Drova Forsaken Kin: Release-Zeitraum und Trailer zum Pixel-RPG aus Magdeburg

Deck13 und Just2D haben Neuigkeiten zum kommenden Pixel-RPG “Drova Forsaken Kin”. Der Release-Zeitraum steht fest. Der Titel wird in diesem Jahr erscheinen, wie ein auf YouTube veröffentlichter Trailer verspricht.

Mehrere Monate kommen in Betracht, da am Ende des Videos der Hinweis “***BER 2024” zu sehen ist. Irgendwann in den letzten vier Monaten des laufenden Jahres wird der Launch von “Drova Forsaken Kin” demnach erfolgen. Zu den unterstützten Plattformen gehören die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie der PC.

Schließt euch einer von zwei Fraktionen an

Worum geht es in “Drova Forsaken Kin”? Spieler werden in das gelobte und von Priestern gepriesene Land Drova versetzt. Nachdem sie ein Portal hinter sich gelassen haben, müssen sie jedoch erkennen, dass sie in dieser Anderswelt auf sich allein gestellt sind und das vermeintliche Paradies einer düsteren Welt gleicht, in der alle für sich allein einstehen.

Es gibt zwei Fraktionen. Eine versucht, die Geister der Natur zu versklaven, die andere ist wiederum bestrebt, die Geister zu retten, um die Welt am Leben zu erhalten. Spieler können einer der beiden Fraktionen beitreten und sich mit den jeweiligen Werten und Zielen durch “Drova Forsaken Kin” arbeiten.

Im Spielverlauf treten neue Figuren in Erscheinung, von denen Spieler neue Fähigkeiten lernen. Aber auch Verrat sei nicht ausgeschlossen. Auf Steam ist der Titel bereits gelistet. Im PlayStation-Store kann hingegen noch kein Eintrag entdeckt werden.

Bei “Drova Forsaken Kin” handelt es sich um eine deutsche Produktion. Der Publisher Deck 13 hat seinen Stammsitz in Frankfurt am Main. Die Just2D Interactive GmbH ist wiederum in Magdeburg beheimatet. “Drova Forsaken Kin” wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit mehr als 324.000 Euro gefördert.

“Drova Forsaken Kin” erscheint im ***ber 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Nachfolgend ist der neuste Trailer zum düsteren Pixel-RPG eingebettet.

