Sonic: RPG geplant? Takashi Iizuka meldet sich zu Wort

Sonic begleitet Spieler seit Jahrzehnten. Mit “Sonic the Hedgehog” kam der erste Teil im Jahr 1991 für Segas Mega Drive auf den Markt. Es folgten zahlreiche weitere Spiele, die auf den verschiedensten Plattformen landeten. Denn ein Konsolenhersteller mit Exklusivbestrebungen ist Sega längst nicht mehr.

Dem ursprünglichen Konzept blieben die “Sonic”-Spiele meist treu, auch wenn der blaue Igel nicht nur in Sidescrollern aktiv ist. 3D-Teile gibt es und auch Ableger wie “Sonic Pinball Party” kamen auf den Markt. Doch könnte ein Rollenspiel folgen? Hierzu hat sich der Chef des Sonic-Teams persönlich zu Wort gemeldet.

Ein Sonic-RPG wäre ein Traum

Wie steht es also um ein RPG, in dem Sonic und andere Kultfiguren der Reihe in den Hauptrollen auftauchen?

„Ich persönlich mag Rollenspiele“, so Takashi Iizuka in einem Gespräch mit Good Vibes Gaming. „Das RPG-Spielformat macht viel Spaß und ich habe mir sogar gedacht: Weißt du, in den letzten 30 Jahren haben wir kein Sonic-RPG gemacht. Und ich frage mich: Warum haben wir in all dieser Zeit kein Sonic-RPG gemacht? Wie sind wir dazu gekommen, 30 Jahre lang keine RPGs zu machen?“

Entsprechend hat Iizuka die Hoffnung, “irgendwann an einem Sonic-RPG” zu arbeiten, bevor er in Rente geht und Sega verlässt. Gegenwärtig sei es aber “nur ein Traum” und es gebe derzeit “keine konkreten Pläne”.

Innerhalb des “Sonic”-Franchise wäre es nicht der erste RPG-Auftritt. “Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood” aus dem Jahr 2008 folgt einem solchen Konzept. Der Titel erschien 2008 für den Nintendo DS. Allerdings wurde das Spiel nicht intern, sondern extern bei BioWare entwickelt. Ein Metascore von 74 trifft hier auf einen User-Score von 6.4.

Zunächst können sich Spieler mit einem anderen Ausflug in die Sega-Welt beschäftigen. “Sonic X Shadow Generations” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC. Hier wurde zuletzt ein vierter Charakter angedeutet.

Und nicht nur als Videospiel ist das Franchise erfolgreich:

Was würdet ihr von einem neuen “Sonic” halten, das als Rollenspiel konzipiert ist? Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten, darunter rundenbasierte, traditionelle oder modernere Action-Ansätze.

Weitere Meldungen zu Sonic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren