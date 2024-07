Flintlock The Siege of Dawn: Launch-Trailer und Wertungsspiegel zum Götter-RPG

Flintlock The Siege of Dawn:

Zur heutigen Veröffentlichung von "Flintlock: The Siege of Dawn" dürft ihr euch den Launch-Trailer ansehen und einen Blick auf den Wertungsspiegel werfen.

Am heutigen Donnerstag ist „Flintlock: The Siege of Dawn“ erschienen. Das Action-RPG kann somit jetzt auf PS5, Xbox Series X/S und PC für 39,99 Euro gekauft werden. Zum Eintrag im PlayStation Store geht es hier.

Entwicklerstudio A44 Games und Publisher Kepler Interactive haben zum heutigen Release den obligatorischen Launch-Trailer hochgeladen. Seht hier, was für eine Art von Abenteuer auf euch zukommt.

Was wir vom explosiven Souls-Lite halten, erfahrt ihr im gestern veröffentlichten PLAY3-Test. Vor allem die taktischen Kämpfe gegen die imposanten Götter hat Tester Sven gelobt. Negative Aspekte sind wiederum die Handlung, die Nebenmissionen und die Rätsel.

Wie sehen die allgemeinen Wertungen aus? In der internationalen Presse kommt „Flintlock: The Siege of Dawn“ mittelgut an. Während die PC-Version 71 Punkte erhielt, sind es bei der PS5-Version 70 Punkte.

Alle Wertungen in der Übersicht

Positiv

RPG Fan – 86 (PS5)

Generación Xbox – 85 (XSX)

The Games Machine – 83 (PC)

GameStar – 81 (PC)

Multiplayer.it – 80 (PS5)

Shacknews – 80 (PC)

Wccftech – 80 (PC)

TryHardGuides – 80 (PC)

Windows Central – 80 (XSX)

Gamereactor UK – 80 (XSX)

XboxEra – 78 (XSX)

Hobbyconsolas – 77 (PS5)

PSX Brasil – 75 (PS5)

Everyeye.it – 75 (PS5)

4Players.de – 75 (PS5)

Neutral

Push Square – 70 (PS5)

PlayStation Universe – 70 (PS5)

PC Games – 70 (PS5)

IGN Italia – 65 (PS5)

GamePro – 60 (PS5)

Press Start Australia – 60 (PS5)

GamingTrend – 60 (PS5)

WellPlayed – 60 (PS5)

MeuPlayStation – 60 (PS5)

Dot Esports – 70 (PC)

PCGamesN – 70 (PC)

GameSpot – 70 (PC)

GameRant – 70 (PC)

TheGamer – 70 (PC)

PC Invasion – 70 (PC)

GamesRadar+ – 70 (PC)

VideoGamer – 70 (PC)

Twinfinite – 70 (PC)

PC Gamer – 60 (PC)

Digital Trends – 60 (PC)

Pure Xbox – 60 (XSX)

GLHF on Sports Illustrated – 50 (PC)

Negativ

Keine

Das Spielprinzip kurz erklärt: Magie und Schießpulver treffen in „Flintlock: The Siege of Dawn“ aufeinander, um die Götter zu bezwingen. Auf der Suche nach Rache und Freiheit durchquert ihr vielfältige Landschaften wie Wüsten, Ruinen und große Städte. Dabei findet ihr zahlreiche Gegenstände, mit denen ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Zudem lässt sich euer Kampfstil dank komplexen Fähigkeitenbäumen individuell anpassen.

