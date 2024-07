Star Wars Outlaws: Höchstes Fahndungslevel verspricht „eine Endgame-Challenge“

Der leitende System-Designer und der leitende Gameplay Designer von „Star Wars Outlaws“ haben ausführlich über das Fahndungssystem gesprochen. Wie wir schon wissen, hat sich Ubisoft Massive hierbei am 6-Sterne-System der „Grand Theft Auto“-Reihe orientiert.

„Es macht definitiv eine Menge Spaß, den Fahndungslevel auf Stufe sechs zu bringen und dann zu sehen, ob man ihn überleben kann“, teilt System Designer Matthieu Delisle mit.

Besonders am Anfang soll es extrem schwierig sein, das höchste Level zu überleben. Es handle sich hierbei im Prinzip um eine „Endgame-Herausforderung“.

Diese Erfahrung weicht auf den verschiedenen Planeten voneinander ab. Schließlich ist das herrschende Imperium auf manchen Planeten stärker, auf anderen wiederum schwächer vertreten.

Ein schlechter Ruf für die ultimative Herausforderung

Das Gleiche gilt für die Verbrechersyndikate. Habt ihr bei ihnen einen schlechten Ruf, können sowohl mehrere Syndikate als auch das Imperium hinter euch her sein. Solltet ihr es so weit treiben, erschafft ihr damit die „ultimative Open-World-Spielplatz-Herausforderung“.

Möchtet ihr euch selbst so richtig herausfordern, ist das Einbrocken eines schlechten Rufs also die beste Möglichkeit in „Star Wars Outlaws“. Aus dieser misslichen Lage könnt ihr euch übrigens dank gewissen Mechanismen und Tools jederzeit wieder befreien. Zum Beispiel gibt es Daten, die ihr bei den Syndikaten gegen einen besseren Ruf eintauschen könnt.

Anders als bei den Syndikaten könnt ihr euch mit dem Imperium nicht anfreunden. Diese „harte Linie“ hatte das Entwicklerteam von Anfang an im Sinn. Denn ihr spielt mit einem „Archetypen des Schurken“, weshalb ihr ein Regelbrecher seid und für Chaos sorgt.

„Das Fahndungssystem wird ein Spielzeug“, meint Gameplay Designer Fredrick Thylander abschließend. Delisle fügt hinzu, dass ihr mit diesem Spielzeug so viel herumalbern könnt, wie ihr möchtet.

Heute Mittag berichteten wir bereits über neues Gameplay zu „Star Wars Outlaws“:

Die Veröffentlichung des Open-World-Abenteuers im „Star Wars“-Universum kommt am 30. August heraus. Zu den unterstützten Plattformen zählen die PS5, die Xbox Series X/S und der PC.

Quelle: GamesRadar+

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren