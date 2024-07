Aces of Thunder: PS-VR2-Flugaction im Gameplay-Trailer und Release-Zeitraum enthüllt

"Aces of Thunder" hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten, der in das Cockpit der VR-Schlachten führt. Ebenfalls steht der grobe Release-Zeitraum fest.

Gaijin Entertainment bereitet sich auf den baldigen Launch von “Aces of Thunder” vor, was mit einem neuen Gameplay-Trailer zelebriert wird. Die Präsentation des unten eingebetteten Videos geht mit der Nennung eines groben Release-Zeitraums einher.

Demnach wird “Aces of Thunder“ im Laufe des vierten Quartals 2024 für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 und Steam erscheinen.

20 klassische Flugzeuge warten auf den Einsatz

“Aces of Thunder” stammt vom selben Team, das für “War Thunder” verantwortlich ist. Der zuletzt genannte Titel ist auch mehr als zehn Jahre nach dem Launch ein gefragtes Spiel und lässt Fans gemeinsam in militärische Schlachten eintauchen.

In der virtuellen Realität holen Spieler feindliche Flugzeuge vom Himmel.

Das VR-Spiel “Aces of Thunder” wiederum konzentriert sich auf die wichtigsten Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs, wobei Spieler in die Cockpits von 20 ikonischen Flugzeugen steigen. Als Beispiele können die Spitfire, die P-51 Mustang und die Messerschmitt BF-109 genannt werden. Ebenfalls vertreten sind die Flugzeuge P-63 Kingcobra, Focke-Wulf Fw 190 und IL-2. Auch die japanische A6M3 Zero ist ein Bestandteil von “Aces of Thunder”.

Durch den Einsatz der VR-Technologie erleben Spieler die klassischen Luftschlachten vollständig aus der Sicht des Cockpits, was ihnen die Möglichkeit gibt, sich komplett in die Rolle eines Piloten der entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkriegs zu versetzen. Inbegriffen sind laut Hersteller ein detailliertes Cockpit und reichlich Instrumente.

Im Cockpit sind allerhand Instrumente sichtbar.

“Man kann sowohl das Innere als auch das Äußere dieser Schönheiten bewundern, d.h. während man auf dem Flugfeld um sie herumgeht, sowie während des Fluges, den der Spieler ausschließlich vom Cockpit aus erlebt, kann man die Steuerung buchstäblich mit den Händen greifen und eine Kurve drehen”, so die Macher im Wortlaut.

Einen konkreten Release-Termin spendierten die Verantwortlichen von Gaijin Entertainment „Ace of Thunder“ weiterhin nicht. Nachfolgend steht der neuste Trailer zur Ansicht bereit:

