F1 24: Season 2 mit neuen Herausforderungen und mehr vorgestellt – Termin, Details & Trailer

In der nächsten Woche startet die zweite Season von Codemasters' Rennspiel "EA Sports F1 24". Wir haben die wichtigsten Details zu den gebotenen Inhalten für euch zusammengefasst.

Seit dem Release unterstützen die Entwickler von Codemasters das Rennspiel „EA Sports F1 24“ regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten. Zuletzt erschien beispielsweise das Update 1.06, das diverse Verbesserungen mit sich brachte.

Ergänzend dazu gab Codemasters bekannt, dass sich die Spielerinnen und Spieler in der nächsten Woche auf neue Inhalte freuen dürfen. So startet am Mittwoch, den 24. Juli 2024 die zweite Season von „EA Sports F1 24“. Die zweite Season wird auf allen Plattformen stattfinden und euch diverse neue Herausforderungen bescheren.

Der offiziellen Beschreibung zufolge umfasst die zweite Season diverse ikonische Momente aus der ersten Hälfte der realen Formel 1-Saison 2024.

Herausforderungen, Rennszenarien und mehr

Zu den gebotenen Inhalten gehören unter anderem die Profi-Herausforderungen, in denen ihr gegen den Sauber-Piloten Zhou Guanyu und den dreimaligen Weltmeister Max Verstappen antretet.

Gelingt es euch, Zhou Guanyu bei seinem Heimspiel zu schlagen und seine Rundenzeit auf dem Shanghai International Circuit zu unterbieten, schaltet ihr einen Helm für den chinesischen Grand Prix frei.

Schlagt ihr Max Verstappen auf dem Autodromo Nazionale Monza, dann wandert ein exklusives Item rund um den Weltmeister in euer Inventar. In den Event-Serien wiederum wird es euch ermöglicht, die größten Triumphe des finnischen Piloten Valtteri Bottas nachzuerleben. Auch in die Rolle von Max Verstappen dürft ihr in den Event-Serien schlüpfen.

In der Serie rund um Red Bull Racing geht es darum, Max Verstappen zu seinem vierten Titel in Folge zu verhelfen. Ebenfalls mit von der Partie sind in der zweiten Season neue Rennszenarien oder ein überarbeiteter Podiums-Pass.

Weitere Seasons befinden sich bereits in Arbeit

Bei der zweiten Season in der nächsten Woche wird es laut Codemasters nicht bleiben. Stattdessen arbeitet das Studio an weiteren Inhalten und Überraschungen, die mit den nächsten Seasons den Weg in „EA Sports F1 24“ finden.

Den nahenden Start der zweiten Season kommentierte Lee Mather, Senior Creative Director für „EA Sports FC 24“, wie folgt: „Season 2 bietet eine spannende Mischung aus Inhalten, die es den Spielern ermöglicht, spannende Rennaction zu genießen und gleichzeitig ikonische Momente aus der jüngsten Formel-1-Geschichte wieder zu erleben.“

„Außerdem kehren die äußerst beliebten Pro Challenges zurück und bieten den Fans die einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu testen und den Nervenkitzel zu erleben, gegen die besten Fahrer der Welt anzutreten.“

„EA Sports F1 24“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu EA Sports F1 24, F1 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren