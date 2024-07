Party Animals: Xbox-Exklusivtitel erscheint wohl bald für PlayStation

Das im September 2023 veröffentlichte “Party Animals” kam auf ordentliche Wertungen. Dem Metascore von 76 steht ein User-Score von 7.9 gegenüber. Der Haken an der Sache: Der Titel erschien bisher nicht für PS4 und PS5.

Der Launch von “Party Animals” erfolgte im vergangenen Jahr lediglich für Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Doch auch PlayStation-Spieler müssen sich offenbar nicht mehr lange in Geduld üben.

Party Animals taucht im PlayStation-Store auf

Einen meist verlässlichen Hinweis auf Neuveröffentlichungen liefern Shop-Einträge – insbesondere dann, wenn sie im PlayStation-Store auftauchen. Dort ist “Party Animals” mittlerweile gelistet, wie Reddit-User herausfanden.

Der Eintrag im PlayStation-Store ist allerdings wenig informativ. Dort heißt es lediglich, dass der Titel “angekündigt” wurde und auf die Wunschliste gepackt werden darf. Angaben zum Preis und zum Veröffentlichungstermin fehlen. Auf Steam und im Xbox-Store werden 17,99 Euro fällig, sodass zumindest die Preisfrage kein großes Mysterium ist.

Ebenso sind die üblichen Hinweise hinterlegt. Dazu gehört der Verweis auf die PS-Plus-Pflicht, sofern Spieler die Online-Modi nutzen möchten. Immerhin handelt es sich bei “Party Animals” um einen Titel, der bis zu acht Online-Spieler unterstützt, aber auch lokal im Splitscreen genossen werden kann.

Bewegt unbeholfene Tiere über verschiedene Maps

“Party Animals” ist ein Partyspiel von Recreate Games und erinnert an “Gang Beats”. Spieler schlüpfen in die Rollen unbeholfener, schlaffer Tiere auf verschiedenen physikbasierten Karten und in unterschiedlichen Modi. Hierbei gilt es, Power-Ups zu sammeln und “auf 100 verschiedenen Arten und Weisen” die Gegner zu besiegen.

GamingTrends etwa schrieb zum Launch: “Party Animals bietet insgesamt ein unterhaltsames und chaotisches Erlebnis, bei dem die Spieler mit ihren Freunden lachen werden. Die Charaktere sind süß, die Stages machen Spaß und der Mehrspieler-Aspekt ist ein Plus.“

Seit der Veröffentlichung wurde allerdings nicht viel hinzugefügt, was das Spiel inhaltlich kurzlebig mache und Spieler davon abhalten würde, dem Titel noch einmal eine Chance zu geben.

Sobald die formelle Ankündigung von “Party Animals” für PS4 und PS5 erfolgt, reichen wir einen Artikel nach. Inbegriffen ist mutmaßlich der Release-Termin im PlayStation-Store. Werdet ihr euch “Party Animals” zulegen? Nachfolgend der einstige Launch-Trailer:

