EA Sports WRC: Saisonerweiterung angekündigt und Roadmap für 2024/2025 vorgestellt

Wie Electronic Arts und Codemasters bekannt gaben, darf sich die "EA Sports WRC"-Community in den nächsten Monaten über weitere Inhalte freuen. Die offizielle Roadmap verrät, was im Detail geboten wird.

Im Rahmen der offiziellen Roadmap kündigten Electronic Arts und Codemasters die Inhalte an, mit denen Spielerinnen und Spieler von „EA Sports WRC“ in den nächsten Monaten versorgt werden.

Los geht es bereits am kommenden Dienstag, den 30. Juli 2024 mit der mittlerweile sechsten Season und dem dazugehörigen Rally-Pass. Die sechste Season läuft bis September und bietet diverse freischaltbare Belohnungen. Darunter Helme, Rennanzüge oder Handschuhe. Mit den neuen Belohnungen ermöglichen es euch die Entwickler, bestehende Sets zu komplettieren.

Zum ersten Mal werden auch Lackierungen für Fahrzeugklassen abseits der WRC verfügbar sein. „Belohnungen werden außerdem gruppiert, sodass Spieler ihren Fahrer mit einem kompletten Satz neuer Kosmetikartikel individuell gestalten können, statt jedes Teil nacheinander über mehrere Level hinweg freizuschalten (wie in den Staffeln 1–5)“, führen die Entwickler aus.

WRC 2024 Season Expansion vorgestellt

Weiter geht es mit der „WRC 2024 Season Expansion“. Diese erscheint im Oktober und startet mit neuen Fahrzeugen, neuen kosmetischen Inhalten oder frische Schauplätzen und Strecken. Der Expansion-Pass umfasst zudem zwei weitere DLCs mit neuen Strecken, die im Winter 2024 und im Frühjahr 2025 folgen.

Weitere Details zu den Inhalten der Saisonerweiterung möchten die Entwickler von Codemasters zu gegebener Zeit nennen. Wer „EA Sports WRC“ bislang nicht sein Eigen nennen sollte, bekommt im Oktober einen weiteren Anreiz zum Kauf geboten. So erscheint im Oktober die „Season Edition“ zum Rennspiel.

Neben dem Hauptspiel sind hier auch der Expansion-Pass und die damit verbundenen Zusatzinhalte an Bord.

eSports WRC weiterhin in Arbeit

Abschließend sprach Codemasters über „eSports WRC“ und wies darauf hin, dass sich der Titel weiterhin in Entwicklung befindet. Die Entwickler weiter: „Schließlich befindet sich die eSports WRC noch in der Entwicklung und wir sind fast bereit, die offiziellen Wettbewerbsinformationen und den Veranstaltungskalender zu veröffentlichen, während wir weiterhin mit unseren Partnern an den Feinheiten der Serie arbeiten.“

„Die Saison 2024 wird voraussichtlich aus Online-Qualifikationsspielen über Racenet und einem persönlichen Finale bestehen, bei dem die besten Spieler um den Titel des eSports WRC-Weltmeisters kämpfen. Die Serie wird die Spieler an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Bedingungen in Rally1-Autos herausfordern.“

Auch hier sollen weitere Details genannt werden, wenn die Zeit dafür reif ist.

Weitere Meldungen zu EA Sports WRC.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren