PlayStation VR2: Steam-Seite für PC-App freigeschaltet – Systemanforderungen und mehr

Nachdem sich in den letzten Monaten abzeichnete, dass PlayStation VR2 die internen Erwartungen bislang nicht erfüllte, kündigte Sony Anfang Juni eine weitere Plattform an, auf der das VR-Hedset in Kürze verwendet werden kann.

Die Rede ist vom PC, der am 7. August 2024 mit einem entsprechenden Adapter versorgt wird. Der besagte Adapter wird zum Preis von 59,99 Euro erhältlich sein. Erwerben könnt ihr den PC-Adapter von PlayStation VR2 bei Interesse sowohl im Einzelhandel als auch im PlayStation Direct Store.

Etwas weniger als zwei Wochen vor dem Launch des PC-Adapters ging auf Steam die offizielle Produktseite zur PlayStation VR2-App online. Diese findet ihr hier.

Produktseite bestätigt die finalen Systemanforderungen

Auf der Produktseite wird nicht nur auf die diversen Features der Steam-App von PlayStation VR2 eingegangen. Des Weiteren warten die finalen Systemanforderungen von PlayStation VR2 auf dem PC. Diese entsprechen den Anforderungen, die Sony bereits vor einigen Wochen veröffentlichte.

Die folgende Übersicht verrät euch, was euer PC leisten muss, damit ihr PlayStation VR2 nutzen könnt.

Die minimalen Systemanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10/11

Prozessor: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 3 3100 *¹

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1650 oder neuer *² / Nvidia RTX-Serie / AMD Radeon RX 5500XT oder neuer / Radeon RX 6500XT oder neuer

Speicherplatz: 700 MB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: *¹ Erfordert Zen 2-Architektur oder neuer

*² Erfordert Turing-Architektur oder neuer

Für die bestmögliche Erfahrung empfiehlt Sony im Bereich der Grafikkarte die Verwendung einer Nvidia GeForce RTX 3060, einer AMD Radeon RX 6600XT oder neuerer Modelle der beiden Grafikkarten.

Diese Einschränkungen warten auf dem PC

Die Nutzung des PC-Adapters von PlayStation VR2 setzt ein Display-Port-Kabel (separat erhältlich) voraus, das mit DisplayPort 1.4 kompatibel ist. Die Einrichtung ist denkbar einfach. Ihr schließt euer PSVR2-Headset einfach über den Adapter und das DisplayPort 1.4-Kabel an den PC an und ladet die benötigte Steam-App herunter.

Wie Sony in der offiziellen Ankündigung des Adapters einräumte, stehen auf dem PC nicht alle PSVR2-Features zur Verfügung, die ihr von der PS5 kennt. Laut Sony müsst ihr bei der Nutzung auf dem PC auf die folgenden Funktionen verzichten: HDR, Headset-Feedback, Eye-Tracking, adaptive Trigger und haptisches Feedback (außer Vibration).

Unterstützt werden hingegen Funktionen wie die 4K-Grafiken (2.000 x 2.040 Pixel pro Auge), das 110-Grad-Sichtfeld, die Toucherkennung, die Durchlassansicht sowie das Foveated-Rendering (ohne Eye-Tracking) und das 3D-Audio bei unterstützten Spielen.

