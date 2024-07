Brettspiele 2024: Das sind die Gewinner des Jahres

Spiel des Jahres e.V. die diesjährigen Gewinner des gleichnamigen Preises bekannt gegeben. In drei Kategorien wurden die besten Brettspiele von einer Fachjury gewählt.

Seit 1979 wird jährlich das Brettspiel des Jahres gewählt. Auch international ist der Preis als Gütesiegel in der Brettspiel-Szene anerkannt. Seit 2001 gibt es zusätzlich Auszeichnungen für das beste Kinderspiel und seit 2011 für das beste Kennerspiel.

Je drei Kandidaten waren pro Kategorie nominiert. Eine Übersicht findet sich auf der Webseite des Veranstalters. Nachfolgend sind die Gewinner aufgeführt.

Brettspiel des Jahres 2024

Gewonnen hat in der Hauptkategorie „Sky Team“ von Luc Rémond. Zwei Spieler ab zehn Jahren müssen zusammenarbeiten, um ein Flugzeug sicher zu landen. Der besondere Clou dabei ist, dass die Spieler nicht miteinander sprechen dürfen.

So müssen sie sich non-verbal verständigen, um die einzelnen Schritte zur sicheren Landung gemeinsam durchzuführen. Das Spiel ist im Kosmos-Verlag erschienen und kostet rund 30 Euro. Ebenfalls nominiert waren „Auf den Wegen von Darwin“ und „Captain Flip“.

Kinderspiel des Jahres 2024

In „Die magischen Schlüssel“ treten zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren gegeneinander an. In einem magischen Wald gehen sie auf die Jagd nach Schlüsseln. Dabei wissen sie nicht, wie viele Edelsteine ihnen die jeweiligen Schlüssel einbringen.

Durch Kalkulation müssen Spieler entscheiden, ob sich ein Risiko lohnt oder nicht. Wer die meisten Schätze findet, gewinnt. Das Spiel setzte sich bei der Jury gegen „Große kleine Edelsteine“ und „Taco Katze Pizza Junior“ durch.

„Die magischen Schlüssel“ ist ebenfalls für 30 Euro verfügbar. Verlegt wird das Spiel von Game Factory.

Kennerspiel des Jahres 2024

Wer eine Herausforderung sucht, kann sich das Kennerspiel des Jahres ansehen. Der Gewinner-Titel „e-Mission“ hat sich kein geringeres Ziel als die Rettung der Welt gesetzt. Zwischen zwei und vier Spielern ab zehn Jahren müssen dafür zusammenarbeiten.

Im Spiel übernehmen sie dabei die Rolle je einer Großmacht. Ganz anders als bei „Risiko“ oder ähnlichen Titeln treten diese aber nicht gegeneinander an. Nur gemeinsam können Lösungen gefunden werden, die eine Klima-Katastrophe verhindern.

Für das Spiel werden 78 Euro fällig. Bei Amazon ist es momentan für 57,99 Euro im Angebot. Die Markteinführung erfolgte über Schmidt.

Gewonnen hat das Spiel gegen „Die Gilde der fahrenden Händler“ und „Zug um Zug Legacy – Legenden des Westens“.

