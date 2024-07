Assassin’s Creed Shadows: Yasuke war ein Samurai – Subreddit bereitet Endlosdiskussionen ein Ende

Seit der Ankündigung von “Assassin’s Creed Shadows” und der Vorstellung der zwei spielbaren Charaktere gibt es hitzige Diskussionen über die Entscheidung, mit Yasuke eine Figur in den Fokus zu rücken, die seit langer Zeit als schwarzer Samurai bezeichnet wird.

Ubisoft sah sich Angriffen ausgesetzt, in den sozialen Netzwerken kam es zur Diffamierung von Historikern und die Empörungswelle wurde über soziale Netzwerke hinweg in die Kommentarspalten von Videospielmagazinen getragen – oft mit postfaktischen Aussagen.

Reddit setzt einen Schlussstrich

Die Moderatoren des Subreddits von “Assassin’s Creed” verweisen in einer Ankündigung darauf, dass es “keine Debatte“ über den Status von Yasuke als Samurai gibt und Leute, die eine gegensätzliche Meinung haben, diese an anderen Stellen äußern sollen. Im Subreddit werden derartige Diskussionen nicht mehr geduldet.

In der Begründung heißt es, dass viele Leute nach der Ankündigung von “Assassin’s Creed Shadows” in verschiedene Online-Communitys wie den Reddit-Subreddit strömten und Argumente wie „historische Genauigkeit“ hervorbrachten.

Man habe genug von den „langweiligen Diskussionen“, da das Thema „zu Tode geredet“ wurde. Daher möchten die Moderatoren den Teilnehmern der Debatte “ein letztes Mal” erklären, was genau dieses Franchise beinhaltet und warum die Diskussionen von Anfang an keinen Sinn hatten, abgesehen von bestimmten Absichten.

Hervorgehoben wurden die folgenden Punkte:

Orte, Ereignisse und Figuren basieren teilweise auf Realität, aber Darstellungen sind zugunsten der Unterhaltung weitgehend übertrieben.

Nachdem die Protagonisten bisher fiktiv waren, hatte die Ankündigung von Yasuke bei einigen Spielern den Eindruck vermittelt, dass dieser Ansatz nicht mehr gilt, was jedoch nicht der Fall ist.

Yasuke, der ein Samurai ist, wie mehrere angesehene Historiker auf der ganzen Welt, darunter auch aus Japan , bestätigt haben, hat in der realen Welt möglicherweise keine so große Rolle gespielt wie in „Shadows“.

, bestätigt haben, hat in der realen Welt möglicherweise keine so große Rolle gespielt wie in „Shadows“. “Assassin’s Creed Shadows” soll nicht als historisch genaue Quelle angesehen werden, sondern eher dazu anregen, sich selbst mit der Geschichte zu befassen.

Weiter heißt es: “Wir sind nicht in dieser Community, um über historische Aufzeichnungen zu diskutieren. Die meisten von uns sind sich als Fans darüber im Klaren, dass diese Spiele uns einen großartigen Einblick in die historischen Schauplätze geben und wir Spaß daran haben, sie mit den tatsächlichen Aufzeichnungen zu vergleichen.” Jedoch sei eine höchstmögliche historische Genauigkeit nichts, was im Subreddit Priorität habe.

All jenen, die ihren Unmut über die Aufnahme von Yasuke oder verschiedene andere ungenaue Details in Ubisofts Darstellung des feudalen Japans kundtun möchten, legt das Team die Nutzung von Plattformen abseits des Franchise und der Community nahe.

“Jeder weitere Kommentar, der versucht, Yasukes gesellschaftlichen Status anzufechten, seine Einbeziehung in das Spiel zu verunglimpfen oder Aussagen enthält, die an Besorgnis über die historische Genauigkeit grenzen, wird umgehend entfernt und mit einem Bann belegt“, heißt es abschließend.

Diskussionen vorrangig rassistisch motiviert?

In den Kommentaren meldeten sich erleichterte Spieler zu Wort, die hoffen, dass sich die Gespräche über “Assassins Creed Shadows” endlich auf das Spiel selbst verlagern.

Ebenso äußerte sich ein User, der laut eigener Aussage einen Master in mittelalterlicher Geschichte hat. Seinem Wissensstand nach lässt sich der Status von Yasuke als Samurai gar nicht dementieren. Denn während an seiner Rolle und seinem Status in Japan im akademischen Kontext keine Zweifel herrschen, könne über das Konzept der „Samurai“ diskutiert werden.

“Es ist eine komplexe Angelegenheit, da das Wort erst in einer späteren Periode in Dokumenten erscheint. Bis dahin ist das Konzept und die Idee des Samurai ein dynamisches und wandelbares, auch in Bezug auf verschiedene Provinzen und Zeiten. Und Yasuke erfüllt diese Rolle tatsächlich”, schreibt der User.

Ebenfalls habe er eine Idee davon, wie die Empörung über Yasukes Auftritt in “Assassin’s Creed Shadows” zustande kam: “Die Diskussion in der Spieler-Community darüber, was er war, hat einen einfachen Ursprung: Sie ist rassistisch. Die Praxis, die Rollen anderer Ethnien zu schmälern, ist so alt wie die Zeit, und das passiert nicht nur bei Yasuke.”

Ubisoft musste sich aber auch berechtigter Kritik stellen, beispielsweise nach der unerlaubten Verwendung einer Flagge. Der Publisher entschuldigte sich später öffentlich, was die Rechteinhaber nicht vollends überzeugte.

Zwischenzeitlich wandte sich Ubisoft explizit an die japanischen Spieler:

Für alle Leute, die lieber spielen als diskutieren möchten: “Assassin’s Creed Shadows” erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

