Assassin’s Creed Shadows: Entschuldigung sei nicht genug, so Reenactment-Gruppe

Ubisoft kommt bei dem nächsten Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe, „Assassin’s Creed: Shadows“, scheinbar auf keinen grünen Zweig. Bei dem Titel, der im feudalen Japan spielt, störten sich die Fans nicht nur an den spielbaren Charakteren.

Japanische Spieler kritisierten auch die „historischen Ungenauigkeiten“ und verlangten die Einstellung des Videospiels. Kürzlich musste sich Ubisoft dann auch noch zu der unerlaubten Verwendung einer Flagge äußern. Das Unternehmen entschuldigte sich zwar, dies reiche der geschädigten Gruppe jedoch nicht.

Reenactment-Gruppe Sekigahara Teppo-tai fordert weitere Maßnahmen

Aufmerksame Fans hatten bei der Enthüllung von „Assassin’s Creed: Shadows“ die betreffende Flagge entdeckt und die dazugehörige Gruppe informiert. Die Fahne gehört zu der historischen Reenactment-Gruppe Sekigahara Teppo-tai, eine japanische Gruppe aus Ehrenamtlichen, die auf Festivals und anderen Veranstaltungen auftritt.

In einer ersten Stellungnahme auf Twitter gab das führende Mitglied der Sekigahara Teppo-tai, „Kageyama“, an, dass es sich tatsächlich um die Flagge seiner Gruppe handele. Diese wurde ohne ihr Mitwissen oder ihre Erlaubnis von Ubisoft verwendet. „Kageyama“ gab an, dass man nicht wisse, wie man nun reagieren soll.

Allerdings habe sich die Gruppe nun noch einmal zusammengesetzt und über die Sache diskutiert. Daraufhin habe man Ubisoft kontaktiert und darum gebeten, jegliche Bilder der unerlaubterweise benutzten Flagge auch aus dem Artbook von „Assassin’s Creed: Shadows“ zu entfernen. Dieses liegt der 280 Euro teuren Collector’s Edition bei.

Ubisoft wolle Flagge nicht mehr verwenden

Vor wenigen Tagen äußerte sich Ubisoft über seinen japanischen Twitter-Account zu dem Vorfall. Das Unternehmen räumte dabei ein, die Flagge von Sekigahara Teppo-tai für zwei Grafiken verwendet zu haben. Man habe sich bei der Gruppe entschuldigt und wolle die Fahne, mit Ausnahme des Drucks im physischen Artbook der Collector’s Edition, nicht weiter verwenden.

Wie „Kageyama“ von Sekigahara Teppo-tai angab, wisse man nicht, ob die Entfernung der Flagge aus dem Artbook überhaupt noch möglich sei. Trotzdem habe die Gruppe das Unternehmen in dieser Angelegenheit über den Support kontaktiert. Bis jetzt habe es jedoch noch keine Fortschritte in dieser Sache gegeben, so das führende Mitglied über Twitter.

