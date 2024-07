Ubisoft veröffentlicht in diesem Jahr das Action-Adventure “Assassin’s Creed Shadow”, das im feudalen Japan spielt und zwei Hauptcharaktere in den Fokus rückt. Nachdem die Charakterwahl in den vergangenen Wochen zumindest von einem Teil der Spieler hitzig diskutiert wurde, gab es in Japan weiteren Ärger.

Dem Publisher wurde vorgeworfen, in zwei Artworks unerlaubt die Flagge einer japanischen Reenactment-Gruppe zu zeigen. Ubisoft räumte die Verwendung zwischenzeitlich ein und kontaktierte die Gruppe.

Flagge kann nicht gänzlich entfernt werden

Laut Siliconera hat Ubisoft Japan auf X/Twitter eine Stellungnahme veröffentlicht und zugegeben, die Flagge in zwei Artworks verwendet zu haben, ohne vorher um Erlaubnis gefragt zu haben.

Das Unternehmen entschuldigte sich bei den Mitgliedern. Hierbei handelt es sich um die Reenactment-Gruppe Sekigahara Teppo-tai, die sich aus historisch interessierten Freiwilligen zusammensetzt und bei Festivals und anderen Veranstaltungen vor Publikum auftritt.

Fans war zuvor aufgefallen, dass in Konzeptbildern für das in Japan angesiedelte “Assassin’s Creed Shadows” eine exakte Kopie der Flagge zu sehen ist. Ein führendes Mitglied der Sekigahara Teppo-tai meldete sich daraufhin zu Wort und postete ein Foto der echten Flagge vom 27. Oktober 2019.

Der Stein des Anstoßes: Die echte Flagge und die Verwendung in der Grafik für „Assassin’s Creed Shadows“.

Ubisofts öffentliche Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und erfolgte in dieser Woche auf dem japanischen Twitter/X-Account des Publishers. Darin räumt das Unternehmen ein, die Flagge in zwei Grafiken verwendet wurde. Darüber hinaus gab Ubisoft bekannt, dass die Flagge, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie im physischen Artbook der Sammleredition von “Assassin’s Creed Shadows” abgebildet ist, in Zukunft nicht mehr verwendet wird.

Man habe sich direkt an die Reenactment-Gruppe gewandt und sich bei deren Mitgliedern entschuldigt. Die Gruppe gab ebenfalls bekannt, am 3. Juli 2024 vom Publisher kontaktiert worden zu sein. Die Mitglieder seien sich im Klaren darüber, dass die bereits gedruckten Materialien, auf denen die Flagge zu sehen, nur schwer zu korrigieren sein würden.

“Assassin’s Creed Shadows” erscheint am 15. November 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC. Zuletzt trafen Informationen zum Animus-Hub ein, der die nächsten Spiele miteinander verbinden soll.

