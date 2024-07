Marvel 1943 Rise of Hydra: Deutsche Embracer-Sparte landet Coup und fungiert als Publisher

Mit "Marvel 1943: Rise of Hydra" entsteht bei Skydance New Media ein neues Superhelden-Abenteuer. Wie bekannt gegeben wurde, wird die deutsche Embracer-Sparte Plaion als Publisher fungieren und das Marketing des ambitionierten Projekts übernehmen.

Mit „Marvel 1943: Rise of Hydra“ enthüllten die Verantwortlichen von Skydance New Media im März den finalen Titel ihres kommenden Action-Adventures.

Nachdem bislang unklar war, welches Unternehmen für den Vertrieb und das Marketing des narrativen Action-Adventures verantwortlich sein wird, sorgte eine aktuelle Pressemitteilung heute für Klarheit. Wie bekannt gegeben wurde, landete die deutsche Embracer-Sparte Plaion einen echten Coup und wird als Publisher von „Marvel 1943: Rise of Hydra“ fungieren.

Neben dem Vertrieb wird Embracers in München ansässige Publishing-Tochter das weltweite Marketing des Action-Adventures übernehmen. Damit sicherte sich Plaion neben dem im Herbst erscheinenden Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance 2“ ein weiteres potenzielles Highlight.

Marvel verfolgt ambitionierte Pläne

Haluk Mentes, der Leiter von Marvel Games, kommentierte die Partnerschaft mit Plaion wie folgt: „Marvel 1943: Rise of Hydra ist ein außergewöhnlicher und mutiger Ansatz mit einigen der beliebtesten Marvel-Figuren. „

„Das Weltklasse-Team bei Skydance Games und die Publishing-Fähigkeiten von Plaion bilden eine perfekte Kombination, um die hohen Erwartungen an das Spiel zu erfüllen.“

Spielerisch versteht sich „Marvel 1943: Rise of Hydra“ als ein Action-Adventure. Das Team rund um Amy Hennig verspricht eine brandneue Geschichte im Universum von Marvel, in der unser Weg in die Wirren des Zweiten Weltkriegs führt. Wie Skydance New Media im Rahmen der offiziellen Ankündigung enthüllte, warten neben Captain America und Black Panther zwei weitere spielbare Charaktere.

Zum einen haben wir es hier mit dem US-Soldaten Gabriel Jones zu tun. Nummer Vier im Bunde ist wakandanische Spionin Nanali.

Entwickler setzen auf die Unreal Engine 5

„In den Wirren des Krieges prallen Welten aufeinander. Skydance New Media und Marvel Games erzählen eine originelle Geschichte, in der ein Ensemble von vier Helden ihre Differenzen überwinden“, heißt es zur Geschichte.

Technisch setzen die Entwickler bei den Arbeiten an „Marvel 1943“ auf die Unreal Engine 5.4 und Features wie Nanite oder Lumen.



Im Bereich des Gameplay versprechen die Macher ein Action-Adventure, „das spielerisch von Marvels wegweisenden Comics, Filmen und TV-Serien inspiriert ist.“ Einen Releasetermin nannte Skydance New Media bislang nicht.

Stattdessen sprechen die Verantwortlichen lediglich von einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2025.

Weitere Meldungen zu Marvel 1943: Rise of Hydra.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren