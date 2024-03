Marvel 1943 Rise of Hydra: Name bekannt, Story-Trailer und Unreal Engine 5 bestätigt

Marvel 1943 Rise of Hydra:

"Marvel 1943: Rise of Hydra", das Action-Adventure von Skydance New Media, wird 2025 auf den Markt gebracht. Ein Story-Trailer führt in die Geschichte ein.

Nach vorangegangenen Gerüchten wurde “Marvel 1943: Rise of Hydra” als offizieller Titel des kommenden Spiels von “Uncharted”-Schöpferin Amy Hennig bestätigt. Das Superhelden-Abenteuer entsteht bei Skydance New Media und soll 2025 auf den Markt kommen.

“Marvel 1943: Rise of Hydra” rückt Captain America sowie Black Panther in den Fokus und spielt während des Zweiten Weltkriegs. Einen Trailer, der im Zuge der laufenden GDC enthüllt wurde, ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Zwei weitere spielbare Charaktere stoßen hinzu

Neben den beiden bekannten Marvel-Superhelden können Spieler in “Marvel 1943: Rise of Hydra” ebenfalls in die Rollen eines Soldaten und einer weiblichen Spionin schlüpfen.

Nachfolgend die Übersicht über das Charakter-Aufgebot:

Ein junger Steve Rogers, auch bekannt als Captain America

Azzuri, T’Challas Großvater und der Black Panther des Zweiten Weltkriegs

Gabriel Jones, ein US-Soldat und Mitglied der Howling Commandos

Nanali, eine wakandanische Spionin im besetzten Paris

Diese vier Haupt-Charaktere sind dabei.

„In den Wirren des Krieges prallen Welten aufeinander. Skydance New Media und Marvel Games erzählen eine originelle Geschichte, in der ein Ensemble von vier Helden ihre Differenzen überwinden“, schreiben die Macher auf YouTube.

Die Helden müssen ihre Kräfte bündeln, um eine finstere Verschwörung zu stoppen, die die Verwüstung des Zweiten Weltkriegs in den endgültigen Aufstieg Hydras zu verwandeln droht.

Unreal Engine 5 lässt die Muskeln spielen

Die GDC wurde ebenfalls für die Vorstellung der verwendeten Engine genutzt. Skydance New Media setzt auf die Features der Unreal Engine 5.4 und zeigte zusammen mit dem Trailer eine exklusive Vorschau auf eine Szene zwischen Captain America und Black Panther.

Hennig dazu: „Die Leute glauben das vielleicht nicht, aber das ist keine spezielle Demo, die wir nur für diese Show gemacht haben. Das ist unser Spiel. Alle Sequenzen, die ihr gerade in diesem Trailer gesehen habt, stammen direkt aus unserem Spiel und laufen in Echtzeit in der Unreal Engine 5.“

Zum Einsatz kommen in „Marvel 1943: Rise of Hydra“ verschiedene Unreal-Features einschließlich Nanite, Lumen und Metahuman-Charaktererstellung, aber auch neuere Funktionen wie „Adaptive Tessellation“ für feine Details und Bodenbedeckungen sowie „Heterogenous Volumes“ für eine dynamische Rauch- und Wolkendarstellung.

Weitere Meldungen zum Thema:

Mit der Veröffentlichung von “Marvel 1943: Rise of Hydra” können sich Spieler laut Skydance auf ein “aufregendes Gameplay freuen, das von Marvels wegweisenden Comics, Filmen und Fernsehserien inspiriert ist“.

Plattformen nannte man während der heutigen Enthüllung nicht, sodass diese Frage in einer der kommenden Ankündigungen geklärt werden muss.

Nachfolgend steht der Story-Trailer zu “Marvel 1943 Rise of Hydra” zur Ansicht bereit:

Weitere Meldungen zu Marvel 1943: Rise of Hydra.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren