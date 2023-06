Skydance New Media: Das Star Wars-Team vermeldet einen prominenten Neuzugang

Unter der Leitung von Amy Hennig wird bei Skydance New Media an einem neuen "Star Wars"-Projekt gearbeitet. Wie heute bekannt gegeben wurde, darf sich das verantwortliche Entwicklerteam über einen prominenten Neuzugang freuen.

Im April des vergangenen Jahres gaben Lucasfilm Games und Skydance New Media bekannt, dass ein Team des Studios an einem neuen Triple-A-Projekt auf Basis der „Star Wars“-Marke arbeitet.

Geleitet wird das für das Projekt verantwortliche Team von Amy Hennig, die bereits bei den 2017 geschlossenen „Dead Space“-Machern von Visceral Games an einem „Star Wars“-Projekt arbeitete. Dieses wurde allerdings eingestellt und erblickte nie das Licht der Welt. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, darf sich das „Star Wars“-Team auf prominente Unterstützung freuen.

Die Rede ist von Dominic Robilliard, der das Team ab sofort als Game-Director verstärken wird. In der Vergangenheit arbeitete Robilliard unter anderem als Creative-Director am eingestellten „Star Wars 1313“.

Zuletzt fungierte er als Game-Director von „Concrete Genie“, das beim in diesem Jahr von Sony geschlossenen Studio PixelOpus entstand.

Ein Action-Adventure im Star Wars-Universum

„Mit einer solch erstaunlichen Gruppe von Entwicklern zusammenzuarbeiten und erneut in den ikonischen Welten von Marvel und Star Wars zu spielen, ist ein wahr gewordener Traum“, kommentierte Dominic Robilliard seinen Wechsel zu Skydance New Media. Allzu viele Details zum neuen „Star Wars“-Projekt von Skydance New Media wurden bisher leider nicht genannt.

So wissen wir im Prinzip nur, dass wir es mit einem Action-Adventure zu tun haben, das mit einem Triple-A-Budget entwickelt wird. Zudem war in der offiziellen Ankündigung von einer ganz neuen Geschichte im „Star Wars“-Universum die Rede. Oder anders ausgedrückt: Die Handlung des neuen Projekts wird auf keinem der erhältlichen Filme oder den Serien basieren.

Ebenfalls noch unklar ist, wann mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Star Wars“-Titels von Skydance New Media zu rechnen ist. Da es um den Titel in den vergangenen Monat ziemlich still wurde, können wir aber wohl davon ausgehen, dass das Projekt noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat.

Skydance New Media wurde im Jahr 2019 gegründet und setzt sich aus zahlreichen Branchenveteranen zusammen, die aktuell auch an einem Projekt für Marvel Games arbeiten.

