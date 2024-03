Marvel: Name von Amy Hennigs neuem Projekt geleakt – Naht die offizielle Enthüllung?

Im Sommer 2022 wurde bekannt gegeben, dass Amy Hennig zusammen mit dem Studio Skydance New Media an einem neuen Marvel-Projekt arbeitet. Der geleakte Titel des Projekts könnte auf eine baldige Ankündigung oder Präsentation hindeuten.

Im September 2022 kündigten Amy Hennig und Skydance New Media die laufenden Arbeiten an einem neuen Marvel-Titel an, der für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Allzu viele Details ließen sich die Verantwortlichen im Zuge der Ankündigung leider nicht entlocken. Stattdessen sprachen sie lediglich von einem narrativen Action-Adventure, in dem wir in die Rolle bekannter Marvel-Helden wie Black Panther oder Captain America schlüpfen und im Zweiten Weltkrieg den Kampf gegen Hydra aufnehmen.

Nachdem es um das Marvel-Projekt in den letzten Monaten recht still wurde, könnte ein aktueller Leak darauf hindeuten, dass eine offizielle Präsentation und somit weitere Details bevorstehen. So brachte der bekannte und zuletzt sehr zuverlässige Leaker „Kurakasis“ den finalen Namen von Amy Hennigs neuem Projekt in Umlauf: „Marvel 1943: Rise of Hydra“.

Was spricht für die Glaubwürdigkeit des Leakers?

„Kurakasis“ machte zuletzt mit mehreren korrekten Leaks auf sich aufmerksam und bestätigte beispielsweise schon vor der offiziellen Ankündigung durch Sega die laufenden Arbeiten an „Sonic X Shadow Generations“. Daher können wir davon ausgehen, dass der Leaker auch dieses Mal richtig liegt.

Die Verantwortlichen von Skydance New Media kommentierten die aktuellen Gerüchte um ihr Projekt nicht. Daher ist weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung und somit ersten Eindrücken aus dem Action-Adventure zu rechnen ist. Anbieten würde sich sicherlich eine Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest.

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird das Event in diesem Jahr zurückkehren und uns erneut allerlei Ankündigungen und Überraschungen bescheren. Los geht es laut der Ankündigung am 7. Juni um 22 Uhr unserer Zeit.

Vier Helden im Kampf gegen das Böse

Zu den wenigen bestätigten Details des Marvel-Projekts von Amy Hennig und Skydance New Media gehört die Tatsache, dass es sich bei Captain America und Black Panther nicht um die einzigen spielbaren Charaktere handelt. Stattdessen übernehmen wir zudem die Kontrolle über den US-Soldaten Gabriel Jones und Nanali, eine Anführerin des wakandischen Spionagenetzwerks.

Die Entwickler versprechen eine brandneue Geschichte im Marvel-Universum, in der wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Rolle der vier Helden schlüpfen. Des Weiteren stellte uns Skydance New Media eine intuitive Steuerung und ein Gameplay in Aussicht, das die Action von Marvel auf spektakuläre Art und Weise einfängt.

Konkrete Plattformen nannten die Verantwortlichen bislang nicht. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S versorgt werden.

