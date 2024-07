Visions of Mana: Erde, Licht, Dunkelheit – die elementaren Gefäße vorgestellt

Square Enix stellt euch heute die elementaren Gefäße vor, die in "Visions of Mana" eine fundamentale Rolle einnehmen. Dazu veröffentlichte der Publisher ein Deep Dive Video mitsamt zusätzlichen Details.

Eine der Neuerscheinungen im August ist das japanische Rollenspiel „Visions of Mana“. Bevor es nächsten Monat so weit ist, stellte Square Enix ein Deep Dive Video bereit. Hier erklärt euch der Publisher, was es mit den elementaren Gefäßen auf sich hat.

Als „Herzstück der Erfahrung“ werden die Elementargefäße bezeichnet. Diese Fähigkeiten ermöglichen es euch, außergewöhnliche Aktionen im Kampf auszuführen. Zum Beispiel könnt ihr die Zeit anhalten oder Schaden auf besonders stylische Art austeilen.

Zudem ändert ihr die Klasse der fünf spielbaren Charaktere, wenn ihr ein elementares Gefäß zuordnet. So ergeben sich während des Gefechts völlig neue Möglichkeiten.

Im anfangs erwähnten Video zu „Visions of Mana“ stellt das Entwicklerteam drei dieser Elementargefäße vor: Erde, Licht und Dunkelheit.

Gefäß der Erde – Gnomschaufel

Dieses Gefäß dient zur Verteidigung. Benutzt ihr es, erzeugt ihr einen felsartigen Schild, der euch vor gegnerischen Angriffen schützt.

Gefäß des Lichts – Lumina-Lanterne

Die Lumina-Laterne dreht sich um Reflexion. Verbindet Feinde mit Lichtstrahlen miteinander und reflektiert dadurch den Schaden zwischen ihnen.

Gefäß der Dunkelheit – Schattensicht

Hier geht es um Gravitation. Ein schwarzes Loch entsteht, das Feinde aufsaugt.

Zwar stellt „Visions of Mana“ einen Neuanfang dar, doch die Identität der Reihe sollte durch den Kampf trotzdem eingefangen werden. Was den Kampf überhaupt ausmacht, erklärten die beiden leitenden Entwickler.

Laut Producer Masaru Oyamada waren von Anfang an mehrere verfügbare Waffen, Zaubersprüche und Systeme bezüglich der Charakter-Entwicklung wichtige Bestandteile. Deshalb sollen die Spieler diese Dinge im neuen Abenteuer stark spüren.

Director Ryosuke Yoshida weist auf die Interaktion mit den verschiedenen Elementen hin. Dies sei der Kern des Spieldesigns. Würden die Kämpfe das nicht widerspiegeln, hätte das Spiel seiner Meinung nach „überhaupt keinen Sinn“.

Aus diesem Grund liegt der Fokus in „Visions of Mana“ auf den Elementargefäßen. Ihr manifestiert dadurch mysteriöse Urkräfte und könnt unter anderem den Gegner in eine Wasserblase einsperren oder ihn mit Windböen in der Luft fixieren. Alle Effekte können durch eure Aktionen verändert werden, was zu einer gewissen Dynamik führt.

Die Elementargefäße sind nicht nur im Kampf, sondern auch beim Reisen wichtig. Ihr bekommt dadurch neue Möglichkeiten, euch in der Welt fortzubewegen.

„Visions of Mana“ kommt am 29. August dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC heraus. Der Termin wurde neulich mit einem hübschen Trailer enthüllt.

Der Preis des actionreichen Rollenspiels beträgt 69,99 Euro. Hier der Eintrag im PlayStation Store.

