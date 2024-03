Visions of Mana: Der bisher umfangreichste Ableger – Produzent über Content & Spielzeit

Mit „Visions of Mana“ entsteht bei Square Enix aktuell der neueste Ableger der beliebten Rollenspielserie für den PC und die Konsolen. Überwacht wird die Entwicklung von Branchenveteran und Produzent Masaru Oyamada.

In einem von Noisy Pixel geführten Interview ging Oyamada auf das ein, was „Visions of Mana“ hinsichtlich des Contents zu bieten hat. Auch wenn der verantwortliche Produzent laut eigenen Aussagen keine konkrete Spielzeit nennen kann, sollen wir es bei „Visions of Mana“ mit dem bislang umfangreichsten Ableger der Reihe zu tun haben.

„Wir sind gerade dabei, das endgültige Spiel zu optimieren, daher kann es abhängig davon zu Änderungen kommen. Ich kann im Moment keine klare Antwort darauf geben“, so Oyamada bezüglich der Spielzeit.

Der Umfang soll die Vorgänger übertreffen

In Bezug auf die gebotenen Inhalte ergänzte der Produzent: „Es verfügt jedoch definitiv über das größte Inhaltsvolumen, das Sie innerhalb der Serie genießen können. Natürlich ändert sich die Spielzeit auch je nach Tempo des Spielers. Wir glauben, dass dieser Ableger als RPG-Erlebnis sehr zufriedenstellend sein wird.“

Laut der Website „How long to beat“ benötigten Spielerinnen und Spieler, die in „Legend of Mana“ wirklich alles sehen und sämtliche optionalen Quests meistern wollten, rund 51 Stunden. Sollten sich die Aussagen von Oyamada bewahrheiten, dann können Perfektionisten bei „Visions of Mana“ also mindestens 50 Stunden einplanen.

Für Klarheit diesbezüglich wird allerdings erst der Release des Rollenspiels sorgen.

Brecht auf eine Reise zum magischen Mana-Baum auf

In „Visions of Mana“ schlüpfen wir in die Rolle des jungen Helden Val. Val lebt in einem abgeschiedenen Dorf, das alle vier Jahre von Feen besucht wird, die auf der Suche nach sogenannten Almosen sind.

Bei den Almosen haben wir es mit Auserwählten zu tun, die dazu auserkoren wurden, zum Baum der Mana zu reisen, der über den vitalen Fluss der Mana in der Welt wacht.

„Doch als die Nacht hereinbricht, erstrahlt der Himmel in funkelnden Lichtern und die Fee wählt sie als Alm. Mit den Segnungen seines Dorfes begibt sich Val auf eine Reise, um seine Freundin als Seelenwächterin zum Baum des Manas zu begleiten“, führt Square Enix zur Geschichte aus.

„Visions of Mana“ erscheint im Sommer 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im spielerischen Bereich kehrt das bekannte Echtzeit-Kampfsystem der Reihe zurück. Darüber hinaus verspricht Square Enix einen stimmigen und abwechslungsreichen Soundtrack mit mehr als 100 Stücken.

