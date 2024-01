Visions of Mana: Releasezeitraum eingegrenzt und das erste Gameplay zum Fantasy-RPG

Visions of Mana:

Auch "Visions of Mana" gehörte zu den Titeln, die uns auf dem gestrigen Xbox-Showcase präsentiert wurden. Auf dem Event enthüllte Square Enix das erste Gameplay und grenzte zudem den Releasezeitraum ein.

Neben diversen First-Party-Titeln gehörte auch das Rollenspiel „Visions of Mana“ zu den Titeln, die uns auf dem gestrigen Xbox-Showcase vorgestellt wurden.

Square Enix nutzte das Event nicht nur, um uns die ersten Gameplay-Szenen zu „Visions of Mana“ und diverse Mounts zu präsentieren. Darüber hinaus kommen verschiedene führende Mitglieder des verantwortlichen Entwicklerteams zu Wort. Diese gehen etwas näher auf das Fantasy-Abenteuer und seine spielerischen Eigenheiten ein.

Zudem sprechen die Entwickler über die Serie an sich und ihre Bedeutung für die Community, die lange Zeit auf einen echten Nachfolger wartete.

Passend zur Präsentation auf dem Xbox-Showcase grenzte Square Enix den Releasezeitraum ein und gab bekannt, dass „Visions of Mana“ im Sommer erscheint.

Die Reise zum magischen Mana-Baum

In „Visions of Mana“ schlüpfen wir in die Rolle des Helden Val. Dieser wird als ein aufgeweckter junger Mann beschrieben, der im Feuerdorf Tianeea ein beschauliches Leben führt. Die Geschichte des Rollenspiels dreht sich um Feen, die die Region alle vier Jahre besuchen, um sogenannte Almosen auszuwählen.

Hierbei haben wir es mit Menschen zu tun, die dazu bestimmt sind, zum Baum der Mana zu reisen, der über den vitalen Fluss der Mana in der Welt wacht. „Doch als die Nacht hereinbricht, erstrahlt der Himmel in funkelnden Lichtern und die Fee wählt sie als Alm. Mit den Segnungen seines Dorfes begibt sich Val auf eine Reise, um seine Freundin als Seelenwächterin zum Baum des Manas zu begleiten“, heißt es zur Geschichte weiter.

Zu den wichtigsten Features von „Visions of Mana“ gehört neben dem Echtzeitkampfsystem der atmosphärische Soundtrack. Dieser setzt sich laut Square Enix aus mehr als 100 Stücken zusammen. Eine Besonderheit des Soundtracks: Dessen Intensität passt sich dynamisch dem Geschehen auf dem Bildschirm beziehungsweise dem Schlachtfeld an.

„Visions of Man“ erscheint im Sommer für den PC, die PS4, die PS und die Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für Nintendos Switch kündigte Square Enix bislang nicht an.

