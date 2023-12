Visions of Mana: Brandneues Abenteuer im Mana-Universum vorgestellt – Trailer

Mit "Visions of Mana" kündigte Square Enix einen neuen Ableger der beliebten Rollenspielserie an. Der Release erfolgt 2024 für den PC und die Konsolen.

Auch wenn kürzlich ein entsprechender Markenschutzeintrag entdeckt wurde, dürften wohl nur die wenigsten damit gerechnet haben, dass die offizielle Ankündigung eines vollwertigen „Mana“-Nachfolgers unmittelbar bevorstand.

Auf den The Game Awards 2023 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nutzte Square Enix die gebotene Bühne, um mit „Visions of Mana“ den neuesten Ableger der beliebten Rollenspielreihe anzukündigen. Den ersten vollwertigen Serienableger seit dem nur bedingt überzeugenden „Dawn of Mana“ aus dem Jahr 2006.

Allzu viele Details zu „Visions of Mana“ nannte Square Enix leider nicht und gab lediglich bekannt, dass wir die Kontrolle über den frisch ernannten Seelenwächter Val übernehmen. In der Rolle von Val erleben wir ein brandneues Abenteuer, bei dem er seine Freundin auf ihrer Pilgerreise zum Mana-Baum durch die Welt begleitet.

Während ihrer Reise treffen die beiden auf unerwartete Verbündete und Widersacher, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgen.

Trailer liefert erste Eindrücke

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung stellte Square Enix einen Trailer bereit, der uns erste Eindrücke aus der Welt von „Visions of Mana“ liefert. Der Trailer verdeutlicht unter anderem, dass die Entwickler mit dem neuesten Ableger zu den Action-RPG-Wurzeln der langlebigen Rollenspiel-Serie zurückkehren.

Mit Airi Yoshioka, Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki kehren für die Arbeiten an „Visions of Mana“ verschiedene Veteranen zurück, die der Reihe in der Vergangenheit ihren kreativen Stempel aufdrückten.

„Das Entwicklerteam hat hart daran gearbeitet, dass Visions of Mana der Serie, die die Spieler kennen und lieben, treu bleibt und gleichzeitig Fans und Neueinsteigern ein frisches, neues Erlebnis mit einer völlig neuen Geschichte, neuen Charakteren und neuen Spielmechaniken bietet“, kommentierte Producer Masaru Oyamada die Ankündigung.

„Visions of Mana“ erscheint im Laufe des Jahres 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S. Anbei der erste Trailer zum frisch angekündigten Action-RPG.

