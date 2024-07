Diablo 4 Season 5: Saison der Höllenhorden angekündigt

Die nächste Saison für „Diablo 4“ steht bevor. Season 5 wird den Namen „Saison der Höllenhorden“ tragen und am 6. August um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen. Dieses Mal gibt es nicht nur ein saisonales Feature, sondern auch einen Modus, der auf dem Saisonalen und dem Ewigen Realm gespielt werden kann.

Die Spieler müssen sich in dem Modus Höllenhorden Wellen von einfallenden Dämonen stellen. Dieses Feature ist ab Weltstufe 3 verfügbar, nachdem eine neue Questreihe abgeschlossen wurde.

Verdient euch die Schätze der Hölle

In dem Modus Höllenhorden werden die Spieler mit Wellen an Gegnern konfrontiert. Jede Welle dauert dabei 60 Sekunden an und belohnt die Nutzer am Ende mit Höllischen Gaben. Dabei erhalten die Spieler die Wahl zwischen drei verschiedenen Flüchen und Segen, um sich ihren Durchlauf zu erleichtern.

In den Höllenhorden bekommen es die Spieler mit den verschiedensten Monstern zu tun. Darunter sind etwa Ätherscheusale und Ätherfürsten, die den kostbaren Brennenden Äther fallen lassen. Die Helden müssen sich in der letzten Welle dem Grausamen Rat stellen, verdorbenen Priestern mit beeindruckenden Fähigkeiten.

Konnte man die Herausforderung hinter sich bringen und seine Widersacher bezwingen, werden die Spieler mit den Schätzen der Hölle belohnt. Diese bestehen etwa aus Vollendungsmaterialien, Gold und Gegenständen mit Großen Affixen.

Neue Dungeons im Saisonalen Realm

Im Saisonalen Realm können die Spieler in der fünften Saison auf die neuen Höllenbreschendungeons stoßen. Diese sollen einen kleinen Vorgeschmack darauf liefern, was in dem Modus Höllenhorden auf die Helden wartet. Am Ende der Höllenbreschendungeons kann Brennender Äther für Truhen ausgegeben werden. Die Währung verschwindet allerdings, wenn der Dungeon verlassen wird.

Die „Saison der Höllenhorden“ hält darüber hinaus über 50 neue einzigartige und legendäre Gegenstände bereit. Dazu kommen neue saisonale und ewige Questreihen sowie Änderungen an der Höllenflut. Darüber hinaus wurden alle einzigartigen Gegenstände im Spiel aktualisiert.

Quelle: Blizzard

