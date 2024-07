Diablo 4 Vessel of Hatred: Das sind die geisterhaften Spiritborn

Diablo 4 Vessel of Hatred:

In "Vessel of Hatred", der ersten Erweiterung für "Diablo 4", können die Spieler eine brandneue Klasse auswählen. Blizzard stellte nun die Spiritborn, die Geistgeborenen, vor.

Bereits am 8. Oktober veröffentlichen die Entwickler von Blizzard die erste Erweiterung für das im Jun 2023 veröffentlichte „Diablo 4“. Mit „Vessel of Hatred“ wird nicht nur die Geschichte des ARPGs weitererzählt. Die Spieler dürfen sich auch auf eine ganz neue Klasse freuen.

Die Spiritborn, die in der deutschen Lokalisation Geistgeborenen genannt werden, sind ganz neue Charaktere im „Diablo“-Universum. In einem Stream mit den Entwicklern wurde die spirituelle Klasse nun enthüllt.

Die Geistgeborenen aus den Dschungeln von Nahantu

Mit „Vessel of Hatred“ schließen sich die Spiritborn dem Kampf gegen die Dämonenhorden an. Die Klasse ist anpassungsfähig und kann sich die Stärke von Jaguar, Gorilla, Adler und Tausendfüßler zunutze machen.

Die kriegerischen Nahkämpfer drücken ihre Wildheit aus, indem sie verheerende Dreier-Komboangriffe mit akrobatischer Geschicklichkeit vereinen. Auf kurzer Distanz entfesseln sie ihren Zorn mit Geisterenergie sowie ihrer bevorzugten Waffe – der Gleve. So können sie Angriffe blocken, ihnen ausweichen oder aber die eintreffenden Schläge auf die Angreifer zurückwerfen.

Die Spiritborn erhalten ihre Kräfte aus der Geisterwelt, einer zutiefst heilige Ebene, die von menschlichen Überzeugungen geprägt ist. Sie wird als geisterhaftes Spiegelbild der Spielwelt Sanktuario beschrieben, in dem die Geister des Dschungels über den Tod hinaus eine Bestimmung haben.

Spiritborn rufen vier verschiedene Geisterwächter an

Wie bei den bereits vorhandenen Klassen können auch die Geistgeborenen in „Vessel of Hatred“ eine Klassenquest absolvieren, sobald sie Level 15 erreicht haben. Sie müssen in Kehjistan einer Mordserie nachgehen und dabei die Wege der Geisterwächter besser kennenlernen. Zum Abschluss der Quest wird die Geisterhalle freigeschaltet.

In der Geisterhalle können die Spiritborn ihre Verbindung zu den vier Geisterwächtern verstärken, die sie im Kampf unterstützen. Der Jaguar Rezoka ist erbarmungslos und brutal, während der Gorilla Wumba Widerstandskraft und Rachsucht verkörpert. Der Adler Kwatli greift seine Beute mit Präzision an. Der Tausendfüßler Balazan entzieht seinen Gegnern Stärke, um sich selbst am Leben zu erhalten.

Je nach Bedarf können die Spieler zwischen diesen Geistern wechseln, die ihnen auch unterschiedliche passive Talente verleihen. Dazu werden die Geistgeborenen mit neuen und auf sie zugeschnittenen Items veröffentlicht.

Quelle: Blizzard

