Diablo 4 Vessel of Hatred: Mobile-Game gab Mut für neue Klasse

Diablo 4 Vessel of Hatred:

Mit der ersten Erweiterung für "Diablo 4", "Vessel of Hatred", werden die Fans die neue Klasse Geistgeborener spielen können. Den Mut für den neuen Charakter fanden die Entwickler durch ein Mobile-Game.

Kürzlich enthüllte Blizzard nicht nur das cinematische Intro zu der ersten „Diablo 4“-Erweiterung. Es wurde auch der Termin von „Vessel of Hatred“ bekanntgegeben. Ab dem 8. Oktober können sich die Spieler in die neuen Inhalte stürzen, die neben der neuen Story auch ein weiteres Areal sowie eine brandneue Klasse zu bieten haben.

Wie Rod Fergusson, der General Manager der „Diablo“-Reihe, nun erklärte, gab ihnen ausgerechnet „Diablo Immortal“ die Zuversicht für die neue Klasse Spiritborn, dem Geistgeborenen. Denn „Diablo Immortal“, das neben dem PC auch auf mobilen Geräten gespielt werden kann, erhielt selbst gänzlich neue Charaktere.

Die Leute seien offen für neue Ideen, so der General Manager

„Ich glaube, ich war nervöser, als wir den Blutritter für Immortal gemacht haben, denn das war die erste neue Klasse seit einem Jahrzehnt“, erzählte Rod Fergusson in einem Gespräch mit GamesRadar. „Und als ich dann sah, wie der Blutritter ankam, dachte ich: Oh, okay. Die Leute sind offen für neue Ideen und neue Wege. Dann haben wir den Unwetter herausgebracht und auch der war ein Riesenerfolg.“

Wie Fergusson weiter erklärte, gab dieser Fakt dem Team den Mut, „etwas einzubringen, das nicht sofort als klassischer Archetyp der D&D-Welt verstanden wird“. Mit dem Spiritborn, der neuen Klasse von „Vessel of Hatred“, will Blizzard den Spielern von „Diablo 4“ eine „neue Erfahrung“ bieten.

Weitere Informationen zu der Klasse folgen bald

Bislang hat Blizzard noch nicht allzu viele Informationen zu dem Geistgeborenen preisgegeben. Wie das Studio angab, soll es sich bei der neuen Klasse um „einen Spitzenprädator des Dschungels“ handeln. Anscheinend ist der Charakter in Nahantu beheimatet, der neuen Region von „Vessel of Hatred“.

Am 18. Juli sollen die Spieler jedoch mehr über die neue Klasse der Geistgeborenen erfahren. Dann will das Team in einem Livestream einen genaueren Blick auf den neuen Charakter werfen.

Quelle: GamesRadar, Blizzard

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren