Diablo 4: Feiert seinen ersten Geburtstag mit „Marsch der Goblins“

Schon ein Jahr ist es her, seit Blizzard „Diablo 4“ auf den Markt gebracht hat. Das Spiel erschien am 5. Juni 2023 für die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie den PC.

Das anstehende Jubiläum soll im Spiel in Form des Events „Marsch der Goblins“ gefeiert werden. Dabei handelt es sich um eine zweiteilige Feier mit Geschenken, der Rückkehr des Segens der Mutter sowie jeder Menge Schatzgoblins.

Spieler können sich auf die Jagd nach Schatzgoblins begeben

Wie die Entwickler von Blizzard angeben, können sich die Spieler während der Feierlichkeiten ein kosmetisches Geschenk im Ingame-Shop sichern. Dieses kann vom 6. bis zum 12. Juni eingefordert und bis zum 20. Juni abgeholt werden.

Darüber hinaus findet vom 6. bis zum 13. Juni der titelgebende „Marsch der Goblins“ statt. Dabei sollen sich in Sanktuario mehr Schatzgoblins herumtreiben als sonst, die darüber hinaus auch noch mehr Beute fallen lassen. Man munkelt, dass während dieser Zeit Schreine der Gier häufiger auftauchen. Zudem sollen die Goblins in Dungeons immer zu zweit erscheinen. Angeblich soll es sogar größere Banden von Schatzgoblins geben.

Mutter gewährt wieder mehr Erfahrung und Gold

Nach den Goblins geht es bei den Feierlichkeiten in „Diablo 4“ weiter mit dem „Segen der Mutter“. Dabei erhalten die Spieler rund zehn Tage lang multiplikativ mehr Erfahrungspunkte und Gold. Der Bonus gilt sowohl für die saisonalen sowie für die ewigen Realms.

Allerdings ist der Segen dieses Mal in einer Jubiläumsversion aktiv. Statt wie sonst üblich 35 Prozent mehr XP und Gold zu gewähren, gibt es durch den „Segen der Mutter während des Jubiläums 25 Prozent mehr Erfahrung und 50 Prozent mehr Gold.

Bei „Diablo 4“ ist am 14. Mai die vierte Saison an den Start gegangen. Diese steht ganz im Zeichen von „Frischer Beute“ und soll den Nutzern neue Wege aufzeigen, ihr gewünschtes Loot zu erhalten. Dabei wurden mit Härtung (Tempering) und Vollendung (Masterworking) zwei neue Mechaniken eingeführt. Zudem wurden einige Grundsysteme des Spiels verändert.

