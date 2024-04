Diablo: Nach Erfolg von Fallout – könnte das ARPG als Serie funktionieren?

Amazons Adaption von „Fallout“ sorgte bereits vor dem Start für Aufsehen. Auch die internationalen Kritiker waren von der Show recht angetan. Wenige Tage nachdem die Folgen bei Prime Video verfügbar waren, wurde auch offiziell eine zweite Staffel des Ödland-Abenteuers angekündigt.

Die „Diablo“-Reihe soll sich jedoch ebenfalls gut für das Fernsehen eignen, gab nun der Chef des Franchises, Rod Fergusson, an. Bereits seit Jahren gibt es Gerüchte um eine „Diablo“-Show, die immer wieder mit Netflix in Verbindung gebracht wird.

Diablo habe „sehr nachvollziehbare Themen“, so Fergusson

Bereits seit 2018 wird über eine animierte Netflix-Adaption von „Diablo“ gemunkelt. Wie es sich mit den Plänen derzeit verhält, ist nicht bekannt und auch Rod Fergusson hatte nichts zu konkreten Projekten zu berichten. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass eine TV-Show zu dem Action-Rollenspiel nicht funktionieren würde, so der Franchise-Chef.

„Ja, ich denke definitiv, dass es funktionieren könnte“, so Fergusson in einem Interview mit den Kollegen von Windows Central. „Das ist eines der Dinge, die ich an Diablo als IP wirklich mochte, dass es sehr nachvollziehbare Themen hat, weil es um die Hohen Himmel gegen die Brennenden Höllen geht und diese Idee von Gut gegen Böse. Ich denke, das ist etwas, das sich sehr gut übertragen ließe. Ich wünschte, ich könnte heute über etwas sprechen. Aber was die generelle Idee angeht, denke ich, dass es funktionieren könnte? Das glaube ich auf jeden Fall.“

In den letzten Jahren gab es einige Adaptionen

Rod Fergusson gab weiter an, dass der Netflix-Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ ihn dazu inspiriert habe, wieder mit „Cyberpunk 2077“ anzufangen. „In letzter Zeit gab es eine Menge toller Serien“, so der „Diablo“-Chef. Neben den schon genannten Shows „Fallout“ und „Cyberpunk: Edgerunners“ wurden in den letzten Jahren unter anderem auch Adaptionen zu „The Last of Us“, „The Witcher“ und „Halo“ veröffentlicht.

