PS5 & PS4: Großartiger Roguelite-Hit zum absoluten Schnäppchenpreis einsacken

Wer dringend Roguelite-Nachschub benötigt, dafür aber nach Möglichkeit nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, der kommt dieser Tage voll auf seine Kosten. Ein moderner Klassiker dieses Genres ist nämlich zu einem fast schon lachhaft niedrigen Preis zu haben. Allerdings ist Eile angesagt, denn der aktuelle Deal ist zeitlich begrenzt.

Diesen Roguelite-Hit gibt es zum Schnäppchenpreis

Im August 2022 veröffentlichten Indie-Entwickler Massive Monster und Publisher Devolver Digital das Roguelite-Spiel „Cult of the Lamb“ für den PC und verschiedene Konsolen – unter anderem auch für die PS5 sowie die PS4. Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich dabei alles um ein auf den ersten Blick recht unscheinbares Lamm. Dessen Aufgabe ist es, eine Gottheit zu beschwichtigen, die zuvor sein Leben gerettet hat. Um weitere Anhänger zu finden, muss das Lamm verschiedene Regionen besiegen und dort ketzerische Gegner besiegen.

„Cult of the Lamb“ entpuppte sich kurz nach seinem Launch vor fast genau zwei Jahren als großer Überraschungshit. Die durchschnittliche Wertung bei Metacritic.com stieg innerhalb kürzester Zeit auf 82 Prozent an, die Fans stufen es mit 7,9 von maximal zehn Punkten nur unwesentlich schlechter ein. Auch die PlayStation-Version kam gut an, ein Score von 4,62 Punkten spricht eine relativ deutliche Sprache.

Cult of the Lamb so günstig wie nie zuvor

Wer sich ohnehin schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken herumschlägt, das Roguelite-Spiel von Massive Monster zuzulegen, empfehlen wir dieser Tage einen Abstecher im offiziellen PlayStation Store. Dort ist der Verkaufspreis von „Cult of the Lamb“ nämlich um 50 Prozent reduziert. Mit gerade mal 12,49 Euro schlägt der Titel für die PS5 und die PS4 zu Buche, das entspricht gleichzeitig einem neuen Tiefstpreis.

Nie zuvor war das Spiel günstiger zu haben. Abonnenten von PlayStation Plus Premium können das Spiel ohne zusätzliche Kosten als Teil des Angebots eine Stunde testen.

Falls euch das Angebot nicht zusagte, könntet ihr im laufenden Sale eine Alternative finden:

Allzu viel Zeit sollten sich interessierte Käufer übrigens lieber nicht mehr lassen, um sich den Deal zu schnappen. Das Angebot läuft lediglich bis zum 15. August 2024, um 0:59 Uhr deutscher Zeit ist es beendet.

