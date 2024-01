Cult of the Lamb: Größtes Content-Update hat einen Termin – Verkaufszahl

Cult of the Lamb:

Wie vorher angekündigt erscheint bald ein umfassendes Update für „Cult of the Lamb“. Die Bezeichnung lautet „Sins of the Flesh“, Termin ist der 16. Januar. In genau einer Woche ist es also so weit. Mehrere neue Inhalte sowie spielerische Verbesserungen werden damit eingeführt.

Unter anderem bringen die Entwickler eine neue Ressource ins Spiel: die Sünde. Zudem kommen neue Strukturen dazu, die ihr innerhalb eurer Basis bauen könnt. Sie eignen sich dazu, ordentlich zu sündigen und somit die neue Ressource zu tanken. Ein Beispiel ist die Trinkhalle. Mixt hier Getränke wie Kacka-Saft und serviert sie anschließend euren durstigen Kultisten.

Als Nächstes haben wir ein rhythmisches Minispiel im Stil von „Rock Band“. Je besser ihr abschneidet, desto mehr Sünden erhaltet ihr.

Die relevanteste Neuerung ist allerdings das Paarungszelt. Zwei Anhänger können so eine Liebesbeziehung eingehen und Nachwuchs zeugen. Dabei entstehen Eier, aus denen später ein neuer Anhänger schlüpft. Der winzige Jünger übernimmt bestimmte Eigenschaften seiner Eltern. Zudem entsteht durch seine Geburt Sünde.

Habt ihr genug Sünden gesammelt, könnt ihr ein paar neue Rituale durchführen. Einer davon nennt sich Ritus der Lust. Hier tanzen eure Anhänger nackt um einen blumigen Schrein herum. Ein weiteres heißt Ritus des Zorns, das einen Rausch der Gewalt erzeugt.

Entdeckt noch weitere Neuerungen

Darüber hinaus warten noch andere Neuerungen auf euch. Zum Beispiel eine Nahrungsquelle, für die ihr einen starken Magen braucht. Entdeckt Inhalte dieser Art selbst, sobald das Update nächsten Dienstag erschienen ist.

Schaut euch zum Schluss das Video zum Update an, das einen Ausblick gibt:

Neben der Bekanntgabe des Update-Termins haben Massive Monster und Devolver Digital noch die aktuelle Verkaufszahl mitgeteilt. Fast einundeinhalb Jahre später nach dem Release kommt das Indie-Abenteuer auf 3,5 Millionen verkaufte Einheiten. Damit dürfte das Team dahinter mehr als zufrieden sein.

„Cult of the Lamb“ ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar. PlayStation-Spieler zahlen im Store 24,99 Euro.

