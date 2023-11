Cult of the Lamb: Weiteres großes Content-Update in Aussicht

Cult of the Lamb:

2024 erscheint ein weiteres kostenloses Content-Update für das Roguelike "Cult of the Lamb". Das gab Entwicklerstudio Massive Monster über Twitter / X bekannt.

Auch in Zukunft versorgen die Entwickler „Cult of the Lamb“ mit kostenlosen Zusatzinhalten. Das nächste Update wurde nun verkündet und nennt sich „Sins of the Flesh“. Darin enthalten sind neue Funktionen, Geschichten und vieles mehr.

Die Geduldigen werden belohnt

„Loyaler Kultist, deine Geduld ist nicht unbemerkt geblieben“, steht unter anderem im offiziellen Beitrag.

Ein genauer Veröffentlichungstermin für das Update ist noch nicht bekannt. Es soll aber schon „sehr früh“ im kommenden Jahr so weit sein. Stellt euch also auf Januar oder Februar ein.

Der Verfasser des X-Beitrags versichert, dass die Entwickler „extrem hart“ an diesem Update gearbeitet haben. Darüber hinaus sollen noch viele weitere Inhalte folgen.

Seit dem Release am 11. August 2022 hat Massive Monster das Roguelike-Abenteuer immer wieder mit neuen Content-Updates versorgt. Zuletzt gab es beispielsweise ein Crossover-Update, womit das erste Jubiläum gefeiert wurde. Wie ihr nun seht, hört das Entwicklerteam auch im kommenden Jahr nicht damit auf, neue Inhalte einzuführen.

Das Indie-Abenteuer kostet im PlayStation Store 24,99 Euro. Abonnenten von PS Plus Premium dürfen zudem eine Stunde lang kostenlos testen. Übrigens betragen die Store-Bewertungen 4,53 von 5 möglichen Sternen. Neben den PlayStation-Konsolen ist der Titel auch für Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

