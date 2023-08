Cult of the Lamb: Crossover-Update zum erstem Jubiläum veröffentlicht

Cult of the Lamb:

Im August 2022 kam das Indie-Adventure "Cult of the Lamb" auf den Markt. Nun, ein Jahr später, ist ein Kollabo-Update erschienen.

"Cult of the Lamb" ist ein Jahr alt geworden.

Um den ersten Jahrestag von „Cult of the Lamb“ zu feiern, haben die Entwickler heute ein neues Update herausgebracht. Hiermit kommt eine Kollaboration ins Spiel, für die sich Massive Monster mit Klei Entertainment zusammengetan hat. Dadurch gelangen Inhalte aus „Don’t Starve“ ins Roguelite-Abenteuer.

Neuer Modus und mehr

Neu ist der Spielmodus „Buße“, in dem ihr für euer Überleben essen und schlafen müsst. Hierfür wurde eine spezielle Form der Webber-Anhänger eingeführt. Das Entwicklerteam rät euch, diese mit Bedacht einzusetzen.

Ansonsten gibt es noch ein paar Dekorationen, die an das kanadische Survival-Abenteuer angelehnt sind. Schmückt damit die Umgebung eurer Kultstätte.

Auch die Spieler von „Don’t Starve“ profitieren: In der Oase ist eine Krone des Lammkultes versteckt, die sich an den Antlion verschenken lässt. Macht ihr das, bekommt ihr Blaupausen für die Dekoration der Tabernakel-Basis, geschwindigkeitssteigernde Ziegelböden und neue Goldböden.

Und dann wäre da noch ein zeitlich begrnezter Login-Bonus. Einfach nur fürs Spiel starten kommt ihr in den Besitz eines nicht näher genannten Items sowie Haustier-Skins.

Schaut euch jetzt den Trailer zur Kollabo an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

In dieser Indie-Produktion steuert ihr ein besessenes Lamm, das einen eigenen Kult aufbauen muss. Nur so kann es seine Schuld gegenüber einem mysteriösen Fremden begleichen. Zieht dafür hinaus in vier abwechslungsreiche Regionen, sammelt Ressourcen und baut damit neue Gebäude.

„Cult of the Lamb“ ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. PlayStation-Spieler zahlen 24,99 Euro. Solltet ihr eine Premium-Mitgliedschaft bei PS Plus haben, könnt ihr euch im Vorfeld eine Testversion herunterladen.

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren