Cult of the Lamb: Inhalts-Update verzögert sich etwas

Cult of the Lamb:

„Cult of the Lamb“ sollt eigentlich noch weitere Inhalte bekommen. Doch die verschieben sich von Mitte 2023 nach Ende 2023.

Fans von „Cult of the Lamb“ werden auch rund ein Jahr nach dem Release mit neuen Inhalten versorgt. Doch das nächste große Update wurde nun verschoben, wie der Publisher auf Twitter bekannt gab.

Demnach soll sich die Erweiterung von „Mitte 2023“ auf „Ende 2023“ verschieben. Doch selbst der Release Ende 2023 ist nicht sicher, denn hinter dem Datum sind zahlreiche Fragezeichen.

Erweiterung für Cult of the Lamb verzögert sich

Das kommende Update soll sich auf den Kult und weitere Story-Elemente fokussieren. Das Spiel hat im Jahr 2022 für massig Aufsehen gesorgt, obwohl es von einem Indie-Entwicklerstudio namens Massive Monster stammt.

Das Studio hat die Verzögerung mit einer Nachricht übermittelt, in der sie versprechen, dass es in nächster Zeit einige Überraschungen geben wird. Außerdem sei es nie zu früh oder zu spät für einen Release. Die Updates würden immer dann kommen, wenn es für sie vorgesehen ist:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In den Kommentaren zeigen sich Fans verständnisvoll der Verschiebung gegenüber. Auch, wenn es keine offizielle Begründung gab, haben sie lieber ein verzögertes Spiel ohne Bugs als zu schnell veröffentlichte Inhalte mit haufenweise Fehlern.

Zuvor haben Spieler und Spielerinnen mit einem großen Inhaltsupdate tonnenweise Gratis-Inhalte erhalten. Auch das kommende Update hat keine zusätzlichen Kosten, sondern kann direkt im PS Store heruntergeladen werden.

Weitere Meldungen zu „Cult of the Lamb“:

„Cult of the Lamb“ erschien im August 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel konnte einen Kritikerdurchschnitt von 84 Punkten erreichen und sich sogar eine Nominierung als bestes Indiespiel bei den vergangenen Game Awards sichern.

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren