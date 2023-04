Cult of the Lamb: Gratis-Update mit tonnenweise Inhalten kommt nächste Woche

Cult of the Lamb:

Das große Inhaltsupdate für „Cult of the Lamb“ gibt es für alle Besitzer und Besitzerinnen des Spiels kostenlos.

Bereits im letzten Jahr haben Devolver Digital und Massive Monster ein neues, großes Inhaltsupdate für „Cult of the Lamb“ angekündigt. Mit an Bord sollten sowohl tiefgreifende als auch Quality-of-life-Änderungen sein.

Nun haben die Verantwortlichen angekündigt, dass das Update schon in der kommenden Woche erscheint. Demnach solltet ihr euch den 24. April 2023 rot im Kalender markieren, denn an diesem Tag erscheinen die neuen Inhalte für das Roguelike.

Viele Inhalte im Gratis-Update

Das Update ist für alle Besitzer und Besitzerinnen von „Cult of the Lamb“ völlig kostenlos. Um die neuen Inhalte zu erhalten, müsst ihr also nur das passende Update herunterladen. Folgende Inhalte werden dann ins Spiel implementiert:

neue Storyline im Post-Game

Erweiterung des Kampfsystems mit Relikten und schweren Waffen

Überarbeitete Bosse und Gegner

Challenge Run, Boss Rush und Permadeath als neue Modi

Neue Quests, Fortschrittssystem und Geheimnisse

Verbessertes Kult-Management

Fotomodus

Neue Optionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit

Daneben soll es noch weitere Inhalte geben, die von den Verantwortlichen nicht näher genannt wurden. Das Team hat versucht, so viele neue Inhalte wie nur möglich in das Update zu packen.

Das Update ist eine gute Gelegenheit, wieder ins Spiel zurückzukehren, selbst wenn ihr die Kampagne schon durchgespielt haben solltet. Mittlerweile gibt es das Spiel sogar als Retail-Version im Handel zu kaufen. Wer also bislang noch nicht zugeschlagen hat: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt!

Unter den Inhalten gibt es viele Features, die sich Spieler und Spielerinnen im Vorfeld gewünscht haben. Das Entwicklerteam hat auf die Kritik der Fans gehört und nun so viele Wünsche umgesetzt, wie sie nur konnten.

„Cult of the Lamb“ erschien im August 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel konnte einen Kritikerdurchschnitt von 84 Punkten erreichen und sich sogar eine Nominierung als bestes Indiespiel bei den vergangenen Game Awards sichern.

