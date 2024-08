Helldivers 2: Brainstorming mit der Community – Entwickler suchen nach Ideen für die Ressourcen

Auf Reddit wandte sich Shams Jojani, der CEO von Arrowhead, an die "Helldivers 2"-Community. Dieses Mal drehte sich sein Beitrag um die Ressourcen und die Frage, wie diese in Zukunft genutzt werden könnten. Hier bitten die Entwickler die Spieler um ihre Ideen und setzen auf ein gemeinsames Brainstorming.

In den vergangenen Monaten stellten die Entwickler von Arrowhead regelmößig ihre enge Beziehung zur „Helldivers 2“-Community unter Beweis. Immer wieder wurden Ideen oder Verbesserungsvorschläge der Spieler aufgegriffen und umgesetzt.

Auf Reddit wandte sich mit Shams Jojani nun niemand geringeres als der CEO von Arrowhead an die Community. In einem Beitrag sprach Jojani die diversen Ressourcen an, die ihr euch in „Helldivers 2“ verdienen könnt. Vor allem Vielspieler sehen sich laut Jojani mitunter mit der Situation konfrontiert, dass sie die maximale Anzahl einer Ressource verdient haben.

Um dafür zu sorgen, dass die Spieler langfristig nicht auf ihren Ressourcen sitzen bleiben, sondern diese sinnvoll investieren können, suchen die Entwickler derzeit nach Konzepten und Ideen. Hier setzt Arrowhead auch auf die Kreativität der Community.

Entwickler setzen auf die Kreativität der Community

„Viele von uns (seien wir ehrlich, du) haben das Limit erreicht und sitzen auf Bergen von digitalem Gold und würden dieses Gold gerne patriotisch einsetzen, um die Kriegssache voranzutreiben. (Also für unterhaltsamere Wege des Fortschritts). Ich bin also hier, um eure besten Ideen zu hören“, so Jojani.

„Wir haben unsere eigenen Entwürfe und Ideen, aber wir würden gerne eure hören. Zu gegebener Zeit werden wir wahrscheinlich formalisieren, wie wir Feedback wie dieses in richtigen Umfragen einholen.“

„Aber im Moment bin ich nur ein bescheidener Nerd, der euch um eure Hilfe bittet. Reddit ist ein guter Ersatz, da es (hoffentlich) die besten Ideen an die Oberfläche befördert“, ergänzte der CEO von Arrowhead.

„Schießt los mit ein paar unterhaltsamen Ideen, wie man Ressourcen (bestehende oder neue) für langfristigen Fortschritt nutzen kann. Auf eine Weise, die immer noch zur Gesamtgestaltung des Spiels passt. Wir planen immer noch, zukünftig Streams/Vlogs zu machen, und ein Follow-up zu diesem Thread könnte ein interessantes Thema für später sein.“

Die nächste Kriegsanleihe steht in den Startlöchern

Wer sich an dem Dialog und dem Brainstorming mit den Entwicklern beteiligen möchte, wird auf Reddit fündig. Passend zur Suche nach neuen Ideen für die Ressourcen stellte Arrowhead in dieser Woche die nächste Kriegsanleihe vor. Diese trägt den Namen „Flamme der Freiheit“ und startet am 8. August 2024.

Geboten werden ein weiteres Mal diverse neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Alle weiteren Details zu den neuen Inhalten der „Flamme der Freiheit“-Kriegsanleihe haben wir hier für euch zusammengefasst.

