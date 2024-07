Helldivers 2: Bisher größtes Update auf dem Weg – neue Gegner, Ziele und mehr

In „Helldivers 2“ steht die Eskalation der Freiheit bevor! Am 6. August dürft ihr das bisher größte Update für den kooperativen Third-Person-Shooter herunterladen.

Die Arrowhead Game Studios haben sich die Mühe gemacht, wertvolles Spieler-Feedback zu sammeln und abwechslungsreichere Inhalte zu erstellen. Freut euch daher schon einmal auf neue Missionsziele, die auf den meisten Schwierigkeitsstufen verfügbar sein werden. Zudem sind stark befestigte Außenposten mit brandneuen Über-Proben-Belohnungen geplant. Hier ist es wichtig, koordiniert und taktisch vorzugehen.

Eigentlich dachten die Entwickler von „Helldivers 2“, dass neun Schwierigkeitsgrade ausreichend sind. Doch die Spieler haben immer noch nicht genug, weshalb mit dem Update eine zehnte Schwierigkeitsstufe hinzukommt. Euch erwarten damit noch mehr Bugs/Roboter, die zu einer noch höheren Intensität auf dem Schlachtfeld führen. Dieser unerbittliche Kampf bringt natürlich größere Belohnungen mit sich.

Mindestens 4 neue Gegnerarten warten auf euch

Unbekannte Bedrohungen sind ebenfalls Teil des Updates. Eine davon ist der Pfähler aus dem ersten „Helldivers“-Ableger, den sich viele gewünscht haben. Sobald er auftaucht, könnt ihr vor den Insekten nicht mehr flüchten. Er ist groß, imposant und zerstörerisch. Ihn zu ignorieren ist nahezu unmöglich.

Auch der Sporenstürmer gesellt sich hinzu. Im Gegensatz zum normalen Stürmer ist er in Nebel gehüllt, wodurch er seine Position verschleiert – bis er ganz plötzlich vor euch steht!

Dritter Neuling unter den Terminiden ist der mächtige Alpha-Kommandant, der sich gerne Unterstützung herbeiruft.

Die Roboter hingegen werden zukünftig mit Raketenpanzern auf euch Jagd machen. Des Weiteren ist von ein paar Überraschungen die Rede. Seid also gespannt, was für Gegnerarten euch nächsten Monat in „Helldivers 2“ über den Weg laufen.

Erkundet ihr nach dem Update einen Sumpf, seid ihr zwingend auf eure Taschenlampen angewiesen. Schließlich ist die Sicht wegen des starken Nebels und des verdunkelten Lichts stark begrenzt.

Ein neues System gegen Griefing

Schon Ende Mai hat das Entwicklerteam eine Lösung für kickende Hosts versprochen. Um das sogenannte Griefing abzumildern, hält jetzt ein neues System Einzug. Dadurch gelangt der herausgeworfene Spieler mit dem gesamten Team-Loot der vorherigen Runde in eine neue Sitzung. Vor dem Evakuieren könnt ihr alle Items vom Boden aufheben. Die Beute des vorherigen Teams bleibt übrigens unverändert, wodurch niemand bestraft wird.

Ansonsten enthält das Update noch ein paar nützliche Verbesserungen. Dazu zählen Korrekturen im Sozial-Menü.

Der Trailer zum umfangreichen „Helldivers 2“-Update gibt euch einen Ausblick auf die neuen Inhalte:

