Disney Epic Mickey Rebrushed: Gameplay zeigt Erkundung, Kampf & klassische Filmabschnitte

Auch die Jump & Run-Neuauflage "Disney Epic Mickey Rebrushed" gehörte zu den Titeln, die uns THQ Nordic im Rahmen des gestrigen Showcase präsentierte. Geliefert wurden Eindrücke zu den Plattforming-Elementen, dem Gameplay an sich und den Bosskämpfen.

Im Rahmen des gestrigen Showcase nahm der Publisher THQ Nordic diverse Neuankündigungen vor und präsentierte uns ausgewählte Titel. Beispielsweise gab es Gameplay zum Remake von „Gothic“ zu sehen.

Auch einen neuen „Darksiders“-Titel kündigte der Publisher an. Freunde klassischer Jump & Run-Kost kamen ebenfalls auf ihre Kosten. So präsentierte uns THQ Nordic einen frischen Gameplay-Trailer zu „Disney Epic Mickey Rebrushed“, der uns reichlich Eindrücke aus dem Remake des ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlichten Plattformers liefert.

Die Spielszenen umfassen sowohl das grundlegende Gameplay an sich als auch Bosskämpfe. Aber seht doch einfach selbst.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Mit „Disney Epic Mickey Rebrushed“ feiert der Plattformer in einer überarbeiteten Fassung ein Comeback. Wie THQ Nordic in der offiziellen Ankündigung betonte, wurde im Rahmen der Neuauflage nicht nur die Grafik generalüberholt. Auch im spielerischen Bereich legten die Entwickler von Purple Lamp Hand an.

Zu den Gameplay-Verbesserungen gehört zum einen eine überarbeitete Steuerung. Vor allem in den kniffligen Plattform-Passagen soll euch diese mehr Kontrolle einräumen als noch im Original aus dem Jahr 2010. Darüber hinaus spendierten die Entwickler Mickey neue Bewegungsfähigkeiten wie eine Sprintfunktion.

Ein Feature, mit dem sich „Disney Epic Mickey Rebrushed“ dynamischer spielen soll als das ursprüngliche Abenteuer von Mickey.

Die Features des Remakes in der Übersicht

Neu gestaltetes Wasteland voller Disney-Figuren und -Geschichten.

Magischer Pinsel, mit dem die Geschichte verändert werden kann.

Spieler treffen Oswald, das Glückskaninchen und damit Disneys Original-Star.

Erweitertes Gameplay mit neuen Fähigkeiten und verbesserter Grafik.

Neue Moves wie Dash, Ground Pound und Sprinten.

Mehrere Enden, die auf den Entscheidungen der Spieler basieren.

„Disney Epic Mickey Rebrushed“ erscheint am 24. September 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

