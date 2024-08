Darksiders: Zurück in die Apokalypse – Neuer Teil der actionreichen Spielreihe angekündigt!

Zum Abschluss des THQ Nordic 2024 Showcase präsentierten die Verantwortlichen eine faustdicke Überraschung: „Darksiders“ kehrt zurück! Richtig gelesen, die beliebte Spielreihe, die zwischen 2010 und 2019 insgesamt drei Hauptteile und ein Spin-off hervorgebracht hat, wird fortgesetzt. Die offizielle Bestätigung erfolgte mit einem (sehr) kurzen Teaser-Video, in dem am Ende die Worte „Bereitet euch auf die nächste Runde vor“ zu lesen sind.

Im 54 Sekunden langen Video sind außerdem die drei feurigen Köpfe des Rats zu sehen, die „Reiter!“ rufen. Der Rat fungiert gewissermaßen als Vermittler zwischen Himmel sowie Hölle und soll die Balance zwischen beiden Seiten bewahren. Mit wirklich handfesten Details zum noch namenlosen Game sollten wir jedoch auf absehbare Zeit wohl nicht rechnen.

Die Apokalypse wurde zu früh herbeigeführt

In der Welt von „Darksiders“ ist die Apokalypse zu früh ausgebrochen! Dunkle Mächte haben Krieg, einen der Vier Reiter der Apokalypse, betrogen und ausgenutzt: Er hat das Ende der Welt vorzeitig eingeläutet und soll dafür nun bestraft werden. Doch Krieg will die Wahrheit aufdecken und jene bestrafen, die für seinen Fall verantwortlich sind. Allerdings ist dies schwerer als gedacht, denn die Erde ist ein Schlachtfeld, das von Dämonen kontrolliert wird.

Wo ein Reiter ist, sind die übrigen drei natürlich nicht weit. In „Darksiders 2“ schlüpfen wir in die Rolle von Tod und versuchen parallel zu den Ereignissen in Teil 1, Kriegs Namen reinzuwaschen. Ihre Schwester Fury übernimmt in „Darksiders 3“ die Hauptrolle und will das zerrüttete Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle wiederherstellen. Dafür ist sie den Sieben Todsünden auf der Spur. Mit Strife, dem vierten Reiter, und seinem Bruder Krieg erleben wir im Spin-off „Darksiders Genesis“ die Vorgeschichte zum ersten Teil.

Mit mehr als 5 Millionen verkauften Einheiten konnte die „Darksiders“-Reihe seit ihrem Debüt im Jahr 2010 eine treue Fanbase aufbauen (via VGChartz). Insbesondere die ersten zwei Teile der actionreichen Spielreihe wurden sowohl von Kritikern als auch Spielern sehr gut aufgenommen.

Trotzdem hatte es das Franchise stets schwer, wirklich profitabel zu sein. Im Laufe ihrer bisherigen Historie war kein Teil der IP ein richtiger Megahit und allein „Darksiders 2“ soll ein Budget von 50 Millionen US-Dollar verschlungen haben (via GameSpot).

Ein neues „Darksiders“-Spiel befindet sich offiziell bei Gunfire Games in Entwicklung.

Freut ihr euch auf ein neues „Darksiders“-Spiel?

