Darksiders 4: Lilith als spielbarer Charakter? Artwork befeuert Spekulationen um einen Nachfolger

In der Vergangenheit wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es die Hauptreihe von "Darksiders" auf mindestens vier Abenteuer bringen soll. Für frische Spekulationen rund um ein mögliches "Darksiders 4" sorgt ein aktuelles Artwork, das offenbar Lilith zeigt.

Arbeitet Gunfire Games an "Darksiders 4"?

Auch wenn sich die Fans in den vergangenen Jahren immer wieder für ein mögliches „Darksiders 4“ einsetzten, steht weiterhin in den Sternen, ob und in welcher Form es mit der Action-Adventure-Reihe weitergehen wird.

Der letzte Hinweis stammt aus dem Jahr 2018, als Gunfire Games‘ Senior-Designer Richard Vorodi darauf hinwies, dass für die Hauptreihe von „Darksiders“ von Anfang insgesamt vier Titel geplant waren. Ende 2019 deutete eine Stellenausschreibung des im texanischen Austin ansässigen Studios zudem darauf hin, dass mit den Arbeiten an einem großen Triple-A-Projekt begonnen wurde, das auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. Könnten wir es dabei mit „Darksiders 4“ zu tun haben?

Schlüpfen die Spieler in die Rolle von Lilith?

Für frische Spekulationen sorgt ein Artwork, das der Art-Director Anton Lavrushkin auf „ArtStation“ in verschiedenen Versionen zur Verfügung stellte. Interessant ist zum einen der Hinweis, dass das besagte Artwork laut Lavrushkin von THQ Nordic für die „Darksiders“-Reihe in Auftrag gegeben wurde. Diese könnte darauf hindeuten, dass in den kommenden Monaten mit einer Ankündigung eines neuen „Darksiders“-Titels zu rechnen ist.

Zudem wird vermutet, dass das Artwork Lilith zeigt, die in einem möglichen „Darksiders 4“ als spielbarer Charaktere fungieren könnte. In den bisherigen Teilen der Reihe verfolgte Lilith, die Erschafferin der Nephilim, zwar stets ihre eigene Agenda, stand den vier Reitern aber immer wieder hilfreich zur Seite.

THQ Nordic beziehungsweise die Entwickler von Gunfire Games wollten sich zu den Spekulationen, die das frisch veröffentlichte Artwork nach sich zog, bisher allerdings nicht äußern.

