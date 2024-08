Opening Night Live: Weiteres Spiel für Eröffnungsshow mit Geoff Keighley bestätigt

Nachdem es 2022 bei der Opening Night Live gezeigt wurde, wird dieser Titel auch in diesem Jahr Teil der Show sein. „Dune: Awakening“ wird am 20. August live auf der Bühne gezeigt.

2022 war dieser Titel einer von zwei Weltpremieren, mit denen die Opening Night Live der Gamescom eröffnet wurden. In diesem Jahr soll es einen „erweiterten Blick“ auf das Gameplay geben. Die Rede ist von „Dune: Awakening“, einem kommenden Open-World-Survival-MMO aus dem Hause Funcom.

Der Moderator und Initiator Geoff Keighley selbst teilte über Twitter mit, dass „Dune: Awakening“ eines der Spiele sein wird, die bei der Veranstaltung live auf der Bühne gezeigt werden sollen. Das Event Opening Night Live wird am 20. August um 20 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

ONL bietet weiteren Blick auf den Wüstenplaneten

„Dune: Awakening“ ist derzeit für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC in Entwicklung. Wann das Open-World-Survival-MMO jedoch erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Wie die Entwickler von Funcom zuvor schon angaben, soll sich ihr Spiel nah an die Buchvorlage von Frank Herbert halten. Allerdings wird „Dune: Awakening“ in einer alternativen Zeitlinie spielen. Dies bedeute, dass die Fans einige Ereignisse aus den Büchern oder Filmen erleben können. Allerdings würden diese anders ablaufen, als es in der Vorlage der Fall war.

Auch sollen die Spieler in der offenen Spielwelt von „Dune: Awakening“ auf einige bekannte Gesichter treffen. Aufgrund der alternativen Erzählung würde dies auch auf Figuren zutreffen, die in der Kanon-Erzählung eigentlich gar nicht mehr am Leben sind.

Eröffnungs-Event mit mehreren neuen Spielen

„Dune: Awakening“ wird jedoch nur eines der Spiele sein, die bei der Opening Night Live eine prominente Rolle einnehmen. Bislang wurden mehrere kommende Spiele für das Event bestätigt. Darunter fallen „Monster Hunter Wilds“, „Civilization 7“ und mehr.

Ebenfalls gezeigt werden soll „Kingdom Come: Deliverance 2“. Die Entwickler von Warhorse halten darüber hinaus eine Überraschung für die Besucher der Messe bereit. Ab dem 21. August kann an dem Stand des Entwicklers in Halle 9 eine Demo zu dem historischen Rollenspiel gespielt werden.

