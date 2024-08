Civilization 7: Die Gameplay-Enthüllung des heiß erwarteten Strategie-Titels hat einen Termin

Nach den zahlreichen Gerüchten der Vergangenheit machte 2K Games Anfang Juni endlich Nägel mit Köpfen und kündigte den Strategie-Titel „Sid Meier’s Civilization 7“ offiziell an.

Offiziellen Angaben zufolge soll es euch der neueste Ableger der Reihe ermöglichen, „das größte Imperium zu errichten, das die Menschheit in ihrer Geschichte je gesehen hat“. Gleichzeitig formulierten die Entwickler von Firaxis das Ziel, mit „Sid Meier’s Civilization 7“ den besten Strategie-Titel überhaupt zu erschaffen.

Offen blieb bislang nur, wann wir mit der Gameplay-Enthüllung des kommenden Ablegers rechnen dürfen. Diesbezüglich sorgten 2K Games und Firaxis nun für Klarheit.

Präsentation im Rahmen von Opening Night Live bestätigt

Wie 2K Games ankündigte, wird die offizielle Gameplay-Enthüllung von „Sid Meier’s Civilization 7“ in weniger als drei Wochen vorgenommen. Als Schauplatz für die Präsentation wird das Opening Night Live-Event zur Gamescom 2024 fungieren. Dieses startet am Dienstag, den 20. August 2024 um 20 Uhr unserer Zeit.

Bei der Enthüllung im Rahmen von Opening Night Live werden es 2K Games und Firaxis nicht belassen. Stattdessen kündigten die Verantwortlichen einen 20 Minuten langen Deep-Dive an, der im Anschluss an die Gameplay-Präsentation auf Firaxis‘ Twitch-Kanal zur Verfügung gestellt wird.

Los geht es um 22:30 Uhr. Des Weiteren haben Besucher der Gamescom 2024 die Möglichkeit, „Sid Meier’s Civilization 7“ am Stand von 2K Games selbst anzuspielen.

Der Release erfolgt 2025

„Sid Meier’s Civilization 7“ befindet sich für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung. Einen konkreten Releasetermin nannten die Verantwortlichen noch nicht. Stattdessen wies 2K Games in der offiziellen Ankündigung des Strategie-Titels lediglich darauf hin, dass der Release im Lauf des Jahres 2025 erfolgt.

„Seit mehr als 30 Jahren haben Spieler aus aller Welt ihre Liebe zu Civ mit uns geteilt“, kommentierte Sid Meier, Gründer und Director of Creative Development von Firaxis, die Ankündigung des neuen Ablegers.

„Ich freue mich unglaublich darauf, den Civ-Fans Civilization 7 zu zeigen – ein Spiel, das den Höhepunkt der Erfahrung aus drei Jahrzehnten voller strategischer Innovationen und Verbesserungen bildet.“

